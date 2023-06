Ricci Rivero sinagot na ang tanong kung totoong meron siyang ‘gay boyfriend’; dinenay na nanliligaw kay Councilor Leren Bautista

MARIING itinanggi ng aktor at basketball player na si Ricci Rivero na meron siyang gay boyfriend na siya raw naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Andrea Brillantes.

Kasabay nito, nilinaw din ng binata ang chikang may relasyon sila ng beauty queen at Los Baños councilor na si Leren Bautista.

Isa-isang sinagot ni Ricci ang maiinit at maiintrigang tanong sa panayam ng “Fast Talk with Boy Abunda” ngayong Lunes, June 26, kabilang na ang ilang issue sa breakup nila ni Andrea.

Diretsahang tanong ni Tito Boy, “Nanliligaw ka ba kay Councilor Leren Bautista? May relasyon ka ba kay Councilor Leren Bautista?”

“Wala po,” ang mabilis na tugon ng binatang cager.

Kasunod nga nito, inusisa ng award-winning TV host ang matagal nang tsismis na may gay boyfriend siya umano na siyang pinag-ugatan ng matinding away nila ng ex-dyowang si Andrea.

“Puntahan natin itong mga usap-usapan pero this is not the first time na mayroon kang gay boyfriend, matagal na ito, what will you say to this?” tanong ni Tito Boy.

Sabi ni Ricci, talagang malapit siya sa ilang miyembro ng LGBTQIA+ community at marami siyang mga kaibigang beki pero hindi raw ito umaabot sa pakikipagrelasyon.

“Tito Boy sobrang laki po kasi ng respeto ko sa LGBTQ+ community, sobrang napapaligiran po ako ng part ng community na ‘yan kasi simula po noon nu’ng napasok din po ako sa showbiz industry.

“Even sa basketball naman marami po talaga akong nilu-look up in a way na ‘yung personality nila, the way the carry themselves na alam ko po mataas ‘yung respeto namin sa isa’t isa sa kanilang lahat na hindi naman po aabot sa romantic relationship,” aniya pa.

Sundot na tanong ni Tito Boy, “And you’re straight?” “Opo,” ang agarang sagot namann ng basketball player.

Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita sina Ricci at Andrea tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang breakup pero aminado naman ang binata na siya ang may kasalanan kung bakit nasira ang kanilang relasyon.

