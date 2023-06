Awra Briguela nadamay sa rambulan matapos ipagtanggol ang kaibigan, inaresto at pinosasan ng mga pulis

KALOKA ang nakita naming two short videos sa Twitter na viral na ngayon.

It showed kasi comedian Awra Briguela na nadamay yata sa rambulan at dyombagan sa harap ng The Bolthole Bar na matatagpuan sa Poblacion, Makati.

Makikita sa video na tila may dalawang grupo na naggugulpihan at makikita si Awra sa gilid habang hawak ng isang babae na pinipigilan ang pagtulong sa isang tila kaibigan na nagulpi.

Natumba ang isang guy wearing a black shirt na tila kaibigan ni Awra dahil pilit niyang pinuntahan ito. Naawat lamang ang nagrambulang mga grupo nang dumating ang mga pulis.

Sa next video, makikitang napapaligiran na ng mga pulis at pinoposasan na si Awra. Pilit siyang isinasakay sa isang police van. Tila nagpapaliwanag naman si Awra sa mga pulis na dumampot sa kanya.

Hindi malinaw at walang pahayag kung bakit tila inaresto si Awra at kung ano ang ikakaso sa kanya pero ang daming na-shock sa viral video nito.

After seeing the videos, a lot of netizens lauded Awra’s act of defending her friend. Ang daming nakisimpatya kay Awra.

“It takes an incredible amount of courage to confront harassers, especially when standing up for friends who have been targeted. Awra’s actions were driven by a genuine desire to protect his friends and uphold what is right.”

“Awra Briguela, natagpuan na pinagtatanggol ang kanilang kaibigan na na-harass. She’s a real kween for this.”

“Awra defending her friends from getting harassed. She’s a queen! Males who can’t keep their hands inside their pockets should die & burn in hell.”

“Let us not forget that Awra’s initial motivation was rooted in a desire to protect her friends, to stand up against harassment, and this should serve as a way to challenge the status quo. Blame the harassers, not the victims!”

“Instead of directing blame and utilizing what happened to spread hate towards Awra, let us focus our efforts on creating a society where harassment is eradicated and where individuals feel safe to speak up.”