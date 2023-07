Jeric Gonzales nagulat sa pa-surprise ni Rabiya Mateo: I love you to the moon and back

ISANG “sana all” moment na naman para sa madlang pipol ang ginawa ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo sa kanyang dyowang si Jeric Gonzales.

Ibinandera nga ng Kapuso actor ang ginawa ng kanyang nobya sa pamamagitan ng isang Instagram post.

Sa naturang post ang video kung saan makikitang tumatakbo palapit sa kanya si Rabiya habang hawak hawak niya ang bouquet of flowers at isang placard para i-welcome ang muling pagbabalik ni Jeric mula sa shoot.

Makikitang nagulat ang aktor at hindi inaasahan ang ginawa ng actress-beauty queen sa airport.

“You never fail to surprise and amaze me @rabiyamateo [Rabiya] kahit na hindi ganun kalayo ang pinuntahan ko para mag work at hindi ganun katagal I felt your love and effort to surprise me,” lahad ni Jeric.

Dagdag pa niya, “thank you for being the best partner and person I could ever ask for [purple heart emoji] I love you to the moon and back.”

Baka Bet Mo: Rabiya umaming 1 week lang tumagal ang hiwalayan nila ni Jeric, grabe ring magregalo: ‘Babaeng bakla talaga ‘ko! Namimigay din tayo ng support!’

Nanggaling kasi sa Siquijor ang aktor para sa ginagawa nitong pelikula na “Mananambal” kasama sina EA Guzman, Kelvin Miranda, at marami pang iba.

Nag-comment naman si Rabiya sa post ni Jeric.

“I read somewhere men would receive flowers for the first time during their funeral. Kaya babaguhin natin iyon,” sey ni Rabiya.

Reply ni Jeric, “Salamat babe. I love you.”

Marami naman sa mga netizens ang kinilig sa ka-sweetan ng mag-dyowa.

Samantala, isang netizen naman ang sinupalpal ni Jeric matapos ang negatibong komento ukol sa ginawa ng girlfriend.

Sey ng netizen, “OA [masyado si] Rabiya.”

Depensa ni Jeric, “nakalagay pa naman po sa profile nyo choose to be happy so sana happy din kayo para sa ibang tao.”

Related Chika:

Jeric Gonzales nagbura ng mga pictures sa Instagram, hiwalay na kay Rabiya?

Confirmed: Jeric Gonzales, Rabiya Mateo nagkabalikan makalipas ang ilang buwang hiwalayan