Rabiya Mateo, Jeric Gonzales nag-celebrate ng monthsary sa karinderya, wala pang 200 ang gastos

GOING strong ang relasyon ng beauty queen-host na si Rabiya Mateo sa Kapuso star na si Jeric Gonzales.

Sa katunayan ay kamakailan lang nang ipagdiwang nilang dalawa ang kanilang monthsary sa simpleng pamamaraan gaya ng pagkain sa labas.

Ibinahagi nga ni Rabiya sa kanyang TikTok account ang 42-second video kung saan makikita silang kumakain.

“Ito na nga, nagse-celebrate kami ng aming monthsary sa aming paboritong carinderia sa may España,” saad ng beauty queen.

Pagpapatuloy ni Rabiya, “At ako ay nag-order ng lugaw at siya naman ay pares. Nag-order din kami ng dalawang piraso ng lumpia at ng aming paboritong tokwa’t baboy.”

Hindi naman nakaligtas sa mga mata ng netizens ang sweet gesture ni Jeric kung saan sinubuan niya ang dalaga ng pagkain.

Chika ni Rabiya, sobrang sarap talaga ng pagkain sa naturang kainan na matatagpuan sa Sampaloc, Manila.

“Super sulit ng pera ninyo. Kami, ang nagastos lang yata namin is PHP177. At kita naman ninyo, guys, busog na busog kami. Enjoy na enjoy kami sa pagkain.

“Kaya totoo talaga yung sinasabi nila, guys, na simple things can be special when you have the right person in your life. Choose love!” sey ni Rabiya.

Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na nagpunta ang magdyowa sa naturang kainan.

Sa katunayan ay na-feature sina Rabiya at Jeric sa Facebook page nito at hindi nga makapaniwala ang may-ari na dinadayo sila ng artista.

Well, talagang love is sweeter the second time around talaga dahil tila mas tumitibay ang relasyon ng dalawa.

Kamakailan lang nang ibahagi ni Rabiya sa kanyang Instagram account ang larawan nilang magkasama na kuha sa isang resort sa Laguna na may caption na “2nd Holy Week together.”

Matatandaang nag-break noon ang dalawa na naging palaisipan sa mga netizens kung ano ang naging dahilan ngunit makalipas rin ng ilang buwan ay nagkaayos ang dalawa at mukhsng going strong na.

Mismong si Jeric ang nagkumpirma na nagkabalikan na sila ni Rabiya nang mag-guest ito sa “Fast Talk with Boy Abunda” noong February.

