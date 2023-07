Aiko Melendez proud kaayo sa iyang anak nga bag-ong mi graduate sa Oxford: We have a future lawyer in the family!

Malipayon nga gipahibaw sa actress-politician nga si Aiko Melendez ang academic achievement sa iyang 16 anyos nga anak nga si Marthena o Mimi.

Bag-o lang nahuman ni Mimi ang kursong abogasya sa usa ka summer school sa Oxford, England.

Sa iyang Instagram post, gipakita ni Aiko ang completion ceremony ni Mimi nga didto gipahigayon sa Somerville College, ang constituent college sa University of Oxford.

Gipahalipayan gyud ni Aiko ang iyang anak, “Congratulations on graduating! You are an achiever. You make me so proud of being your mother!”

“We are all rooting for you, my dear Mimi,” mensahe niya sa iyang IG post.

Dugang pa ni Aiko nga sulit kaayo ang tanan niya nga pagsakripisyo para sa iyang anak.

“Mama’s sleepless and tireless night over taping and shootings is all so worth it,” matud sa aktres.

Dugang niya, “And if Mama AIKO would have to do tons of work just to send you to all the best schools, I would, without a doubt!”

Gitambagan usab ni Aiko ang iyang anak nga dili mohunong sa pagkat-on, ilabi na nga hapit na gyud maabot ni Mimi ang iyang mga damgo.

“I can proudly say soon we have a future lawyer in the family. This is just the beginning of beautiful things to come,” matud sa proud kaayo nga aktres.

Mi dugang siya, “PS! Teary-eyed mama here.”

Daghan sa iyang mga kauban nga artista ang mipaabot sa ilang pahalipay kang Aiko tungod sa bag-ong milestone nga nakab-ot ni Mimi.

Matud ni Ogie Diaz, “Congrats, nak @marthenajickain! Alam na ha? Wag singilin ang ninong sa legal fees ha? Hahaha! Love you, nak! Focus lang! [folded hands emojis].”

Si Sylvia Sanchez nagkanayon usab, “Congrats Mimi nak [kiss emoji] And Congrats din sa mommy sa walang kapaguran para sa anak [clapping hands emojis] love you both [kiss emojis].”

Si Mimi anak ni Aiko sa kanhi model-actor na si Martin Jickain.

