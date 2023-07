Paolo Contis handa na nga bang magkaroon ng Baby No. 4 kay Yen Santos?

KAILANGANG maayos muna ng Kapuso actor-TV host na si Paolo Contis ang mga isyu sa buhay niya bago siya magplano para sa future nila ni Yen Santos.

Ayon sa host ng bagong “Eat Bulaga” sa GMA 7, wala pa sa mga plano niya ngayon ang magkaroon ng Baby No. 4 dahil feeling niya, hindi pa ito ang tamang panahon.

Sa panayam ng talent manager at vlogger na si Ogie Diaz kay Pao na mapapanood sa YouTube channel nito, napag-usapan kung handa na ba ang aktor na magkaroon sila ng sariling baby ng girlfriend niyang si Yen Santos.

Sagot ni Paolo, walang-wala pa ito sa mga priorities niya buhay at feeling niya, nasa “fixing stage” pa rin siya hanggang ngayon at hindi pa siya ready na magkaroon ng bagong responsibilidad.

Tanggap din niya ang pamba-bash ng mga haters sa social media, lalo na ang mga nagsasabing pabaya at wala raw siyang kuwentang ama dahil sa hindi pagsusustento sa mga anak niya kay Lian Paz at LJ Reyes.

Pati nga ang pamimigay niya ng mga papremyo sa “Eat Bulaga” ay ginagawang isyu ng mga netizens. Bakit daw sa noontime show nila ay nagpapamudmod siya ng pera pero dedma siya sa pagsusustento sa mga anak.

Sabi ni Paolo, alam niyang magiging unfair sa magiging anak nila ni Yen kung marami pa siyang mga isyu sa buhay dulot ng mga pagkakamaling nagawa niya in the past.

“At the end of the day, natutunan ko, kailangan kong ayusin lahat. Regardless kung happy ending o sad but it has to para… basta maayos.

“Kailangan kong maayos lahat. It will be very unfair kung sabihin kong gusto kong magkaroon ng anak pa.

“Unfair yun sa bata, na marami akong bagay na hindi ayos. Unfair yun doon sa baby. Unfair yun sa ibang mga bata na, ‘Heto na naman siya’ ‘di ba?” punto ng aktor.

Dagdag pa niyang paliwanag, “Siguro bago ako mag-jump into that, everything has to be fixed.”

Sa nasabi ring panayam, sinabi ni Pao na sobrang miss na miss na niya ang mga anak at kahit hindi maniwala ang ibang tao, nangungulila rin siya sa pagkawalay ng mga bata sa kanyang piling.

“It’s just really sad na naging collateral damage sila sa mga kamalian ko. Kung meron akong regret, yun yung mga oras na nawala, for me, buong buhay ko yung pagsisisihan,” rebelasyon ni Paolo.

“But more than anything, ang isang fear ko is that I will never get the opportunity to actually talk to them.

“I will never ever enter their lives para manggulo. Just to have a decent conversation, that’s all I’m asking,” pahayag pa ng TV host-actor.

