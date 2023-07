Mga anak ni Amy Perez nagtuo nga iyang ‘gipatay’ ang una niya nga bana: Niingon ko, ‘No! How can you say that!?’

Nahadlok gyod og maayo ang Kapamilya TV host nga si Amy Perez kung unsaon niya pagpasabot sa mga anak nga lain-lain ang ilang mga amahan.

Niabot gyod sa punto nga nagtuo daw ang mga bata nga pinatay niya ang kanhi bana nga amahan sa kamagwangan niyang si Adi, mao nga wa na ni siya karon.

“Actually hindi ko na siya kinatatakutan kasi natatawa na ako. Kasi ‘yung bunso kong anak, siyempre may Google na ngayon.

“Slowly alam na nila na Adi is their stepbrother, and si Kyle at Isaiah has the same father,” matud pa ni Tyang Amy sa niaging episode sa “Fast Talk with Boy Abunda.”

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Sa mga wala pa kaayo makahibawo ani, si Adi ang anak ni Amy sa una niyang bana, ang kanhi singer nga si Brix Ferraris nga bokalista sa “South Border.” Si Sean Kyle ug si Isaiah Joaquin pod kay anak nila sa mister niya karon nga si Carlo Castillo.

Nipadayon sa iyang esturya ang ‘It’s Showtime’ host, “So dati ‘yun ‘yung fear ko, paano ko ie-explain na magkaiba ng tatay sila? Doon ako unang, ‘yun ‘yung unang struggle ko. Pero ngayon, natatawa na lang ako kasi may mga conclusion ‘yung mga bata.

“Sabi ni Isaiah, ‘Mama killed her boyfriend.’ Sabing ganu’n! So doon talaga ako natawa. Sabi ko, ‘Who? boyfriend?,’” matud pa sa TV-host aktres nga nagkatawa sa pagsugilon niini.

Sa dihang nakahibawo na daw mogamit og internet ang iyang mga anak, didto na sila nagkakuha sa ideya kabahin sa iyang kinahbuh ug showbiz career.

Basin Bet Ni Nimo: Best Female TV Host award ni Kim kinuwestiyon, mas deserving daw sina Anne at Tyang Amy; KimXi fans rumesbak

“Kasi kunwari tatanungin nila, ‘Hey Google, who is Amy Perez?’ Doon nila na-discover, eh. In fact ‘yung pagiging artista ko rin, hindi rin alam masyado ng mga bata.

“‘I saw his name. His last name is Ferraris, and I think he’s the dad of Kuya Adi. I think you killed him, mom.’ Sabi ko ‘No! How can you say that?’

“Natatawa na lang ako ngayon kasi kino-compute na nila. Sobrang talino na ng mga bata ngayon,” matud pa ni Amy.

“Even Kyle was saying, ‘How can you have Kuya Adi when you met dad in 2006?’ So in-explain ko rin ‘yon. So I had to be honest. Noong una ‘yun ‘yung fear ko. Pero ngayon, I think lahat ‘yon magbe-break kung magiging honest ka lang.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“May kaniya-kaniya silang speculation na nakakatawa. Ginawa pa akong murderer. Sabi ko ‘Hindi siya patay anak, buhay siya. Hindi nga lang mahanap natin, pero buhay siya,’” matud pa ni Tyang Amy.

Samtang, napaambit pod sa aktres ni Tito Boy ang pinakalisod nga pagsulay nga iyang giatubang sa kinabuhi niya mao ang relasyon nila ni Brix.

“Yung marriage ko from my first husband ang pinaka-lowest point, pinakamahirap na natanggap ko sa buong buhay ko. Dumating ako sa time na isinurender ko na lahat kay Lord. I said, ‘Ayoko na. Wala na.’

“And that was the time na nakilala ko siya (Carlo). And I realized na kapag nagpe-pray ka pala, lahat ng mga ipinagdarasal mo, kahit na paulit-ulit mo siyang ipinagdarasal, hindi ka napapagod and you tell God, ‘Hindi ko na ito kaya bilang tao,’ you pray and ibibigay Niya,’” niingon si Tyang Amy.

Mga anak ni Amy Perez inakalang ‘pinatay’ niya ang unang asawa: Sabi ko, ‘No! How can you say that!?’