Mga anak ni Amy Perez inakalang ‘pinatay’ niya ang unang asawa: Sabi ko, ‘No! How can you say that!?’

TAKOT na takot noon ang Kapamilya TV host na si Amy Perez kung paano ipaliliwanag sa mga anak na magkaiba ang kanilang mga tatay.

Dumating pa sa puntong inakala raw ng mga bata na pinatay niya ang dating asawa na ama ng panganay niyang si Adi, kaya wala na ito ngayon.

“Actually hindi ko na siya kinatatakutan kasi natatawa na ako. Kasi ‘yung bunso kong anak, siyempre may Google na ngayon.

“Slowly alam na nila na Adi is their stepbrother, and si Kyle at Isaiah has the same father,” chika ni Tyang Amy sa nakaraang episode ng “Fast Talk with Boy Abunda”.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Sa mga hindi pa masyadong aware, si Adi ang anak ni Amy sa una niyang asawa, ang dating singer na si Brix Ferraris na bokalista ng Southborder. Sina Sean Kyle at Isaiah Joaquin naman ay anak nila ng mister niya ngayong si Carlo Castillo.

Patuloy na kuwento ng “It’s Showtime” host, “So dati ‘yun ‘yung fear ko, paano ko ie-explain na magkaiba ng tatay sila? Doon ako unang, ‘yun ‘yung unang struggle ko. Pero ngayon, natatawa na lang ako kasi may mga conclusion ‘yung mga bata.

“Sabi ni Isaiah, ‘Mama killed her boyfriend.’ Sabing ganu’n! So doon talaga ako natawa. Sabi ko, ‘Who? boyfriend?’” natatawang chika ng TV host-actress.

Nang matuto na raw gumamit ng internet ang mga anak, doon na sila nagkaroon ng idea about her life and showbiz career.

“Kasi kunwari tatanungin nila, ‘Hey Google, who is Amy Perez?’ Doon nila na-discover, eh. In fact ‘yung pagiging artista ko rin, hindi rin alam masyado ng mga bata.

“‘I saw his name. His last name is Ferraris, and I think he’s the dad of Kuya Adi. I think you killed him, mom.’ Sabi ko ‘No! How can you say that?’

“Natatawa na lang ako ngayon kasi kino-compute na nila. Sobrang talino na ng mga bata ngayon,” sey pa ni Amy.

“Even Kyle was saying, ‘How can you have Kuya Adi when you met dad in 2006?’ So in-explain ko rin ‘yon. So I had to be honest. Noong una ‘yun ‘yung fear ko. Pero ngayon, I think lahat ‘yon magbe-break kung magiging honest ka lang.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“May kaniya-kaniya silang speculation na nakakatawa. Ginawa pa akong murderer. Sabi ko ‘Hindi siya patay anak, buhay siya. Hindi nga lang mahanap natin, pero buhay siya,’” pagbabahagi pa ni Tyang Amy.

Samantala, naibahagi rin ng aktres kay Tito Boy na ang pinakamatinding pagsubok daw na hinarap niya sa buhay ay ang relasyon nila ni Brix.

“Yung marriage ko from my first husband ang pinaka-lowest point, pinakamahirap na natanggap ko sa buong buhay ko. Dumating ako sa time na isinurender ko na lahat kay Lord. I said, ‘Ayoko na. Wala na.’

“And that was the time na nakilala ko siya (Carlo). And I realized na kapag nagpe-pray ka pala, lahat ng mga ipinagdarasal mo, kahit na paulit-ulit mo siyang ipinagdarasal, hindi ka napapagod and you tell God, ‘Hindi ko na ito kaya bilang tao,’ you pray and ibibigay Niya,’” ang rebelasyon pa ni Tyang Amy.

RELATED STORIES

‘It’s Showtime’ set to air on GMA’s GTV Channel by July 1

Regine Tolentino nag-sorry matapos ‘makitaan’ habang sumasayaw sa It’s Showtime: ‘I was so terrified and humiliated’