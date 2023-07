Andrea natagalan daw ang ‘kadugyutan’ ni Ricci dahil sa kanyang ‘congenital anosmia’

NAKAKALOKA! Talagang hinalungkat ng mga netizens ang lumang interview kay Andrea Brillantes para lamang maikonek sa rebelasyon nito tungkol kay Ricci Rivero.

Viral na ngayon ang dating panayam ng broadcast journalist na si Karen Davila sa Kapamilya young actress kung saan inamin niyang meron siyang congenital anosmia.

Ito’y isang medical condition kung saan hindi raw nakakaamoy ang isang tao. Ayon kay Andrea matagal na raw siyang meron nito kaya kahit daw ututan siya sa mukha ay hindi niya maaamoy.

Ayon sa isang health website, “Congenital anosmia is a condition in which people are born with a lifelong inability to smell. It may occur as an isolated abnormality (no additional symptoms) or be associated with a specific genetic disorder (such as Kallmann syndrome or congenital insensitivity to pain).”

“Wala po akong pang-amoy at all. Wala po talaga, as in puwede po akong ututan sa mukha.

“Kasi inututan ako ni Daddy dati. Silang lahat, hinintay nila ang reaction ko. Doon ko na-realize, hala, may mali ba sa akin?

“Kulang pa rin po ako ng five senses ko, as in kulang pa rin. Tsaka hindi ko pa rin na-experience yung world kung paano niyo siya na-experience.

“Ang meron lang ako, sensation, kapag yung rubbing alcohol yung parang lalamig. Yun lang, yung mga cooling-cooling. Pero amoy po, wala talaga. Wala po talaga akong memory ng kahit na anong amoy,” pag-amin ni Andrea.

Baka Bet Mo: Ricci Rivero pwedeng kasuhan ni Andrea Brillantes ng ‘Violation Against Women And Children’ kung…

At ngayon nga ay ikinokonek ito ng mga fans ni Andrea sa naging pahayag niya sa isang YouTube vlog ni Vice Ganda last Sunday, July 16.

“Kapag kinuha ko kasi lahat ng binigay ko sa kanya, wala na siyang gamit sa condo,” rebelasyon ng aktres nang tanungin ni Vice kung siya ba yung tipo ng babae na ibinabalik o kinukuha ang mga nairegalo sa ex-dyowa.

Sinabi rin ni Andrea na isa sa mga ginawa niya para maka-move on agad kay Ricci ay ang mag-iisip ng nakaka-turn off sa dating karelasyon.

“Minsan kung hirap ka mag-move on, kailangan mo talagang isipin na ‘Talaga ba, iiyakan ko yung lalaki na hindi nagpapa-laundry ng isang taon?’”

At dahil nga rito, hinanap ng ilang fans ang panayam ni Karen kay Andrea sa YouTube vlog nito na in-upload noong July 11, 2022 at ibinandera ang pagkakaroon ng congenital anosmia.

Dito na nga ikinonek ng netizens ang umano’y hindi pagpapalaba ni Ricci sa kanyang mga damit na tumatagal daw ng isang taon. Sey ng kanyang fans, kaya raw pala natagalan ni Andrea ang kadugyutan ng kanyang boyfriend ay dahil hindi ito nakakaamoy.

