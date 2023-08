Sylvia Sanchez kay Maine Mendoza: ‘Officially I can now call you my daughter! Yeyy!’

RAMDAM na ramdam pa rin ngayon ang kasiyahan ng batikang aktres na si Sylvia Sanchez isang linggo matapos ikasal ang kanyang anak na si Arjo Atayde sa aktres na si Maine Mendoza.

Sa Instagram, halos ipagsigawan na niya ang opisyal na pag-welcome sa TV host-actress bilang anak at parte na ng kanyang pamilya.

Caption ni Sylvia, “Kailangan kong i-let go ang anak kong si Arjo dahil bubuo na siya ng sariling pamilya.”

“But I’m happy because I gained a daughter and that’s you, Maine [winking, happy face emojis],” dagdag niya.

Excited na mensahe pa niya sa daughter-in-law, “Maine, officially I can now call you my daughter [happy face emoji] Yeyyyy!!!”

“You will surely enjoy the ride because now you’re one of us na [happy face emoji],” wika niya.

Sambit pa ng veteran actress, “Enjoy your life together @mainedcm @arjoatayde [red heart emojis] Love you both mga anak [face blowing a kiss emojis].”

“Finally and officially!! Welcome to the family Mrs. Nicomaine Dei Mendoza Atayde!!! [dancing emojis] Nakakahappyyyyyy [cartwheeling emojis],” proud niya pang sinabi sa post.

Nag-reply naman diyan mismo si Maine at sinabi na siya rin daw ay masaya na naging ina na niya si Sylvia.

“So happy and grateful to have you as my mom!!! Alam kong come hell or high water, nandyan kayo for me and Arjo. [red heart emoji] I love you OG, Mrs. Atayde!,” komento niya sa post.

Bago pa man ikasal ang dalawa ay nauna nang sinabi ni Sylvia na matagal na niyang minahal at tinuring na tunay na anak si Maine.

Sey niya sa naunang post, “Ngayon, hayaan mo naman akong iparamdam sayo ng buong buo ang pagmamahal at pagtanggap sayo bilang isang tunay na anak, gaya ng ipinaramdam sa akin ng mga biyenan ko.”

“Tara na! Mag Yes, I Do ka na para selyado na. Love you Menggay,” excited pang sambit ni Sylvia.

Kung maaalala, noong July 28 nang maganap ang pag-iisang dibdib nina Maine at Arjo sa Alphaland Baguio Mountain Lodges na dinaluhan ng kanilang mga kaanak at malalapit na mga kaibigan.

March 2019 nang unang aminin ng celebrity couple ang kanilang relasyon sa publiko.

Pero bago ang lahat na ‘yan ay crush na ni Meng si Arjo at patunay nga riyan ay ang kanyang “Arjo cutie” tweet na nag-viral noon.

July 2022 naman nang ma-engage ang dalawa sa isang beach resort sa Batangas.