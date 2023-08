Dingdong ayaw munang isiping nagdadalaga na si Zia, umaming mahirap ding maging ‘model dad’: ‘Iba yung expectation versus reality’

“G LANG nang G!” Yan ang pagbabahagi ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes patungkol sa mga anak nila ni Marian Rivera na sina Zia at Sixto Dantes.

Cool na cool lang si Dong pagdating sa pag-aalaga at pakikipag-bonding sa dalawa niyang anak lalo pa’t napakabilis daw talaga ng pagtakbo ng panahon ngayon kaya naman sinusulit niya ang bawat oras na magkakasama sila.

Pero inamin ng premyadong aktor at TV host, na napakahirap talaga ang maging “model dad” sa mga anak, “Still far from it. I feel like I’m also a work in progress. Iba yung expectation versus reality, totoo yan.

“Pero ang mahalaga ay hindi ako tumigil sa mga bagong mga natututunan ko. Not just as a parent, but also as a person in general.

View this post on Instagram A post shared by Dingdong Dantes (@dongdantes)

“Kasi lahat naman na natututunan ko ia-apply ko din sa kanila. So maganda na parating nandu’n pa rin yung desire and urge mo to evolve always as a person. Kaya parating fresh at bago at maganda at mabuti ang palagi mong ibibigay sa mga anak mo,” ang pahayag ni Dingdong sa panayan ng Push.

Pagpapatuloy pa ng husband ni Marian, “Since I’m mostly not at home, most of the time I’m at work, so si Marian talaga ang nakatutok sa kanila. If we’re talking about yung ngayon, yung mga latest na nangyayari sa amin. Kaya kapag nandiyan ako, puro play time muna. Sa ngayon.

“At home, I’m very playful, funny at times. Basta tumatawa sila, okay na. Hindi ko alam kung gaano ako ka-corny pero tinatawanan nila yung kakornihan ko.

“So yung mga ganu’ng bagay. Actually I am just myself when I am with them. Kumbaga walang iniisip na kahit ano. Ano lang, G lang nang G (go lang nang go),” sabi pa ni Dong.

Tiwalang-tiwala rin siya kay Marian bilang nanay ng kanilang mga anak, lalo na ngayong malapit nang maging teenager si Zia at marami nang nadidiskubre sa life.

“Sa totoo lang, yun talaga yung sagot du’n. Parang, ‘Oh my God, parang ang bilis.’ Ha-hahaha! But then again, I’m not worried. Because I know that she’s in very, very good hands with Marian. Especially when it comes to matters that deals with girls, yung mga ganu’ng bagay.

View this post on Instagram A post shared by Dingdong Dantes (@dongdantes)

“Alam mo, meron ngang lumabas sa social media, may nag-drawing ng Zia 20 years from now, may parang ganu’n na interpretation. Sabi ko parang ayoko muna ma-imagine. Ha-hahaha!

“Pero ang galing nu’ng artist. Pero it’s true what they say that they really grow up so fast. Kaya mahalaga na we’re there in every very special moments, in every milestone nakasama natin sila para wala tayong ma-miss,” chika pa ng “Royal Blood” lead star.

Samantala, natanong din ang aktor kung ano ang reaksyon niya na nagkakainteres na rin ngayon si Zia sa mga makeup.

“Definitely she sees it from her mom ‘di ba? Kung paano si Marian hindi lang sa pagme-makeup, kundi sa lahat ng bagay. Kasi si Zia talaga very observant.

“That’s why si Marian is very, very mindful na ginagawa niya yung modeling way sa kanyang mga anak, lalo na si Zia dahil babae rin.

“So ngayon na may interes siya, siyempre si Marian is there to give her tips and advice on what’s good for her age at ano yung hindi.

“Pero ang mahalaga is lahat ini-explain niya kung bakit. Kasi sometimes puwede tayo ma-overwhelm sa dami ng mga nakikita natin. Pero yun yung role ng magulang, eh.

“Kailangan ini-explain nila what it’s for. And what’s necessary according to the age and the situation.

“So ako I’m happy she finds interest in a way kasi para sa akin, parang medyo similar din siya sa arts eh because you get to create, you get to create shapes, colors, and gumagana pa rin yung brain mo. So it’s just also a matter of redirecting that energy properly,” pagbabahagi pa ni Dong sa nasabing panayam.

