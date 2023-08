Lolit Solis super touched sa ginawa ni Nanette Medved: ‘Sa lahat ng alaga ko siya pa naman ang hindi ko masyadong naasikaso’

SUPER touched ang talent manager at dating online host na si Lolit Solis sa ibinibigay na pagpapahalaga ng dati niyang talent na si Nanette Medved.

Kahit matagal na raw wala sa mundo ng showbiz si Nanette ay patuloy pa rin itong nakikipag-communicate sa kanya, lalo na kapag umuuwi ito sa Pilipinas.

Sa kanyang Instagram account, nagkuwento si Nanay Lolit tungkol sa pagkumusta uli sa kanya ng dating aktres nang bumalik siya sa bansa ilang araw na ang nakararaan.

“Alam mo Salve touch na touch ako kay Nanette Medved. Imagine mo na pagdating niya galing sa abroad una niya ako tinawagan para kumustahin. Talagang hindi ko ma imagine na ganuon katindi parin pagmamahal niya sa akin.

“Sa lahat alaga ko siya pa naman hindi ko masyado naasikaso dahil the truth ang mga alaga kong babae parang insecure sa kanya at takot agawin mga asawa nila, hah hah haha!” ang bahagi ng caption ni Nanay Lolit sa litrato ni Nanette.

“Kasi nga that time si Nanette Medved ang epitome ng sexiness dahil sa kanyang Darna costume na siya yata pinaka sexy nagdala.

“Hindi ko na nga inaasahan na makikipag communicate pa si Nanette Medved dahil hindi na showbiz ang daigdig niya.

“Pero tignan mo, love parin niya ako. Kaya nga talagang abot sa langit ang thank you ko sa mga alaga ko mahal na mahal ako. Salamat talaga, Bongga!” pagbabahagi pa ng matapang na talent manager.

Proud pa niyang pagmamalaki sa mga talents niya, “Ewan ko kung bakit ganuon ako kamahal ng mga alaga ko. Kahit ako nagugulat sa strong ties that binded us. Isa yata ako sa pinaka tamad na manager.

Baka Bet Mo: Lolit Solis handang makipagpatayan para sa mga alaga, may pakiusap sa bashers ni Paolo Contis: Huwag na natin gawin kumplikado pa ang buhay niya

“At isa ako sa happy go lucky type of handler. Siguro lahat inggit lalo na ang mga ugly fat ladies na hindi ako iniwan ng mga alaga ko kahit nuon na talagang ako na yata ang kontrabida ng bayan dahil sa ginawa kong scam.

“Siguro nga pag build on trust at respect, matibay ang bond. More than a mother pa nga ang love nila sa akin. Except siguro sa malikot na utak ng isa kong alaga, never naisip kahit sino sa kanila na mag iba ng manager.

“For that I am totally grateful. Iyon lang ipinakita nilang trust sapat na sa akin at talagang hindi ko malilimutan. I maybe sick, hindi na masyado active, pero sure ako na mas marami parin akong koneksiyon kesa mga ugly fat ladies,” sabi pa niya.

Hirit pa ni Nanay Lolit, “Kaya maglaway na sila dahil kahit ano gawin nila hindi nila masulot mga alaga ko. At kahit wala na ako tiyak na kay Gorgy at Salve sila magpapaalaga dahil mas trusted nila ang dalawa kesa mga sulutera na walang ginawa kundi mainggit at tumulo ang laway.

“Hah hah, sorry, hindi bongga, dumaan muna kayo sa harap nila Salve at Gorgy, or else wah kayo lusot,” dagdag pang chika ni Lolit Solis.

