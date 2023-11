Paolo Contis uyab gihapon kuno niya si Yen Santos, walay something nila ni Arra San Agustin

Giklaro sa TV host-actor nga si Paolo Contis nga nagpabilin nga lig-on ang ilang relasyon ni Yen Santos.

Sa iyang interview sa segment nga “Talk or Dare” sa show nga “Fast Talk with Boy Abunda” kauban si Chariz Solomon, gitubag ni Paolo ang mga pangutana ni Tito Boy, “Dahil ito’y napag-uusapan, tanong ng bayan— Kayo na ba ni Arra San Agustin, kayo pa ba ni Yen?

“Will you talk or will you dare?”

“Talk,” mao ang abtik nga tubag ni Paolo. “Para matapos na.”

Matud ni Paolo nga nagpabilin ang ilang relasyon ni Yen, ang iyang leading lady sa salida nga “A Faraway Land.”

“Yes. Kami pa ni Yen. And alam mo, ‘yung mga kumakalat sa ‘min ni Arra, it’s an edited video of a portion in ‘Eat Bulaga’,” sey pa ni Paolo.

Dugang niya nga ang mga hulagway nga nanggawas kauban si Arra San Agustin, “It was maliciously edited. It’s a skit love triangle ni Arra, ako, at saka si Candy played by Betong and they just keep on posting our side of it.”

Sa mga milabay nga adlaw, nahimong sentro sa mga chika ang paggawas sa mga hulagway ni Paolo kauban ang iyang co-host sa “Eat Bulaga” nga si Arra nga sweet kaayo.

Daghan ang mga mibirada kang Paolo og mitawag niya og bisan unsa na lang tungod kay wala sila makauyon sa iyang gibuhat.

Apil na usab sa nahisgutan ang ilang relasyon ni Yen human sa mga kumentaryo nga mura og dali ra kaayo nga giilisan ni Paolo si Yen kang Arra.

