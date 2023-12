Marian sa 9 years nila ni Dingdong: ‘Ikaw ang aking walang hanggang biyaya’

Gipakilig na usab sa Kapuso Royale couple nga sila si Marian Rivera ug Dingdong Dantes ang ilang mga fans sa ilang pagsaulog sa ilang ika siyam nga wedding anniversary niadtong adlaw nga Sabado, Disyembre 30.

Sa susamang adlaw, ang duha nag binaylo-ay og mga tam-is kaayo nga messages sa Instagram.

“Siyam na taon ng pagmamahal, tawanan, at walang katapusang pasasalamat. Happy Anniversary mahal, ikaw ang aking walang hanggang biyaya,” sey ni Marian sa iyang IG post nga gi-ubanan og hulagway nila ni Dingdong.

“Hanggang sa susunod na habang buhay,” matud ni Dingdong sa iyang comment sa maong post.

Sa iyang IG post, gi-greet usab ni Dingdong ang iyang asawa nga mao pud ang iyang co-star sa ilang reunion ug comeback movie nilang “Rewind” nga usa sa mga official entries sa Metro Manila Film Festival 2023.

“It has been a crazy, hectic year for us, as we were both busy with our work—having less time for ourselves.”

“That’s why when we started shooting #RewindMMFF, it felt like going on a date every single day, and the bonus became a beautiful film outcome,” matud pa ni Dingdong.

“Being able to tell the story of John and Mary is a gift. Sharing it successfully with millions of people fulfills a mission.”

“Accomplishing this mission alongside you, my wife, is a rare privilege, one that I believe comes once in a lifetime.”

“I am genuinely grateful for this extraordinary experience, which will always hold a special place in my heart.”

“On our wedding anniversary, I have nothing but gratitude to you, my Mary, for being the best mom, wife, friend, and leading lady anyone could ever ask for.”

“Happy 9th. Lundagin mo pa, Beybe!” dugang pa niya.

“Love you my BEST (red heart emoji),” misuwat usab si Marian isip comment sa maong post.

Nagpakasal sila si Marian ug Dingdong niadtong December 2014 ug aduna na silay duha ka anak nga sila si Zia ug Sixto.

RELATED STORIES

WATCH: Marian Rivera, Dingdong Dantes mibista sa ‘It’s Showtime’ sa unang higayon

Dingdong Dantes gives peek at new family home

Marian Rivera pens sweet birthday message for husband Dingdong Dantes