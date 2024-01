Empress Schuck nakuhaan: ‘We would’ve been a family of four, even five’

Bisan pa man sa iyang kagul-anan, nagpasalamat gihapon ang aktres nga si Empress Schuck sa mga taw nga nagpakita og paghigugma ug simpatiya sa iyang pamilya human siya makuha-i.

Si Empress mipahibaw nga nakuha ang iyang gisabak sa usa ka Instagram post niadtong Lunes, Enero 1. Iya usab nga gipakita sa social media ang hulagway sa iyang positive nga pregnancy kits og ang sonogram nga dunay duha ka embryos.

“This year, we would’ve been a family of four or even five. From two embryos, to one, then to none,” sey pa sa aktres.

Dugang niya, “I’m still not sure how to talk about it. I just know that sometimes our plans for ourselves don’t align with God’s plans for us.”

Gipasalamatan usab ni Empress ang iyang bana nga si Vino Guingona tungod sa iyang pagduyog kaniya taliwala sa maong “puzzling experience.” Iya usab nga gitawag ang iyang bana og “God’s blessing.”

“We may not exactly understand how we feel about this but having each other is enough to say that everything will be ok,” matud niya.

View this post on Instagram A post shared by Empress Schuck-Guingona (@itsempressita)

Dunay mga celebrities nga mga inahan na usab, sama nila ni Iya Villania, Melissa Ricks ug Ryza Cenon, nga mipadangat sa ilang pag-ampo alang kang Empress sa comments section sa iyang IG post.

Si Empress ug Vino nagsugod sa ilang relasyon niadtong 2014. Ilang gi-welcome ang ilang anak nga si Athalia sa 2015. Gipahibaw nila ang ilang engagement atol sa kasaulogan sa birthday ni Athalia sa 2020 ug nagpaksal sila sa 2021.

