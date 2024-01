Jhong Hilario nasinati ang linog sa Japan, grabe ang kahadlok sa iyang pamilya

Nagbakasyon sa Japan si Jhong Hilario ug ang iyang pamilya sa dihang miigo ang magnitude 7.6 nga linog niadtong Bag-ong Tuig.

Grabe kuno ang kalisang nga gibati sa iyang partner nga si Maia Azores ug sa ilang dos anyos nga anak nga si Sarina sa dihang nisugod og tay-og ang kwarto nga ilang nahimutangan sa ika 22 nga andana sa ilang hotel sa Osaka, Japan.

Sa usa ka video nga iyang gi-share sa Facebook, makita kun unsa ka kusog ang pagtay-og. Madungog usab sa video si Maia nga nagsige og aghat kang Jhong nga manaog na sila samtang si Sarina nakasulti og “ang lakas!”

Si Jhong sa iyang bahin nag-ampo lang og nagpabilin nga kalmado.

“Earthquake in Osaka, Japan from the 22nd floor. Thank you Lord, safe kami lahat,” caption ni Jhong sa iyang FB post.

Dugang niya, “Praying for those who are affected.”

Sa usa ka exclusive interview sa ABS-CBN, miingon si Jhong na iya una nga gihuwat nga mohunong ang pagtay-og una sila migawas sa ilang hotel room.

Midugang siya nga daghan kuno sa mga taw sa maong hotel ang wala mo-panic bisan pa man sa kakusog sa linog tungod kay mura og ‘normal’ na lang ang linog sa ilang nasud.

“[Traumatizing para kay Maia] kasi first time niyang maramdaman ‘yon na gano’n kami kataas,” sulti pa ni Jhong.

“Tsaka medyo nakakatakot din kasi may tsunami warning daw. So at least—thank God—safe kami nakauwi.”

Luwas nga nakapauli sa Pilipinas si Jhong ug ang iyang pamilya niadtong Enero 2.

RELATED STORIES

Jhong Hilario graduates as Magna Cum Laude

Paglafang ng gulay ng anak ni Jhong Hilario pinusuan ng netizens: ‘Mukbang with Sarina! Eat your veggies kids!’