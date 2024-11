Javi Benitez ‘closed for renovation’ human sa ilang breakup ni Sue

Gusto una nga ipahuway ni Javi Benitez ang iyang kasing-kasing human sa ilang breakup sa aktres nga si Sue Ramirez.

Miingon ang mayor sa Victorias City sa Negros Occidental sa usa ka Facebook post niadtong adlaw nga Miyerkules, Nobyembre 13, nga “closed for renoation” una siya sa pagkaron.

“Sa mga ga-submit sang application para mangin girlfriend ko, ‘Closed for Renovation’ pa kita subong!” sey ni Javi sa iyang post.

“Focus lang kita sa ubra kag kampanya anay. Mga Maritess, relax lang kamo ha, indi gid kamo mag-una!” dugang pa ni Javi nga nagpapili sa kongreso sa 2025 midterm elections.

Miaabot sa lima ka tuig ang relasyon nila ni Sue ug Javi una migawas ang balita sa ilang panagbuwag.

Niadtong Nobyembre 9, mipagawas og statement si Javi aron opisyal nga ipahibaw ang ilang panagbuwag ni Sue, upat ka buwan na ang milabay.

“I wish her nothing but happiness and the love she deserves. Here’s to those good times, held close to my heart and to the grace of whatever lies ahead,” dugang niya.

Apan nagpabilin nga tak-om si Sue sa maong isyu.

Sa wala pa ang opisyal nga pahayag ni Javi, nahugyaw ang mga Marites human mogawas ang hulagway nga nagpakita kang Sue ug Dominic Roque nga nag kiss sa usa ka bar sa Siargao.