Dolphy padayon ang paghatag og sustento sa 18 ka anak bisan og dugay nang patay

Onse ka tuig na ang milabay human mitaliwan ang Comedy King nga si Dolphy apan hangtud karon, nagpadayon gihapon ang iyang paghatag og sustento sa iyang 18 ka anak.

“My dad’s been dead for 11 years pero hanggang ngayon nagpo-provide pa rin siya sa amin. Kasi every month naman may nakukuha yung mga kapatid ko,” sey sa actor-director nga si Eric Quizon, usa sa mga anak ni Dolphy.

Dugang ni Eric nga kining tanan nahimong posibly tungod sa kaayo ni Nicole, ang adopted daughter nila ni Dolphy ug sa iyang long-time partner nga si Zsa Zsa Padilla.

Sa iyang interview kauban ang content creator nga si Ogie Diaz, miistorya si Eric nga sa wala pa mamatay ang iyang papa, gisiguro nii nga mahan-ay ang tanan para sa iyang mga anak.

Matud niya nga gipaningkamutan ni Dolphy nga matarong og bahin ang iyang mga katigayonan sa 18 ka anak nga iya unya nga mabiyaan.

“This is what happened to us and with regards to my sister Nicole because Nicole was legally adopted tapos lahat kaming magkakapatid illegal kasi wala namang pinakasalan ang Daddy ko eh.”

“Kaya lang si Nicole was legally adopted by my Dad and Zsa Zsa,” sey ni Eric.

Dugang niya, “Before my Dad died, naayos namin siya which is a very touching moment kasi kinausap namin ‘yung daddy ko at saka ‘yung lawyer.”

“Tapos sabi ng daddy ko, ‘Eric kausapin mo si Nicole’, kasi noong time na yun ako na pinapakausap na niya, ‘Pakita mo itong papers sa kanya. Explain mo sa kanya na ang wishes ko sana pantay-pantay.”

“Pinuntahan ko si Nicole sabi ko ‘Nicole this is what Daddy wants.’ Sinasabi sa paper na ito kapag pinirmahan mo to, hindi ka maghahabol when Daddy dies.”

Matud ni Eric nga sobra siya nga natouch sa kaayo nga gipakita ni Nicole.

“You know what my sister said that’s why I was so touched and I’m really blessed to have a sister like her kasi ‘yung mga kapatid ko naman mababait.”

“(Sabi niya) ‘Kuya, I’m so blessed to be part of this family, of course I’m gonna sign it,’ so, pinirmahan niya. So ako talagang natouch ako talaga sa gesture niya.”

Sa laing bahin, nahisgutan ni Eric atol sa iyang interview nga padayon ang plano nilang managsoon nga magpatukod og hotel ug museum para kang Dolphy.

Gusto nila nga mahimutang kini sa ilang gipanag-iya nga yuta sa Calatagan, Batangas.

“Itatayo namin yung parang hotel atsaka parang museum atsaka parang events place ng Daddy ko and we will call it the Dolphy Manor,” matud ni Eric.

RELATED STORIES

Google celebrates ‘King of Comedy’ Dolphy’s 92nd birthday with doodle

Portrait of the Filipino as Dolphy