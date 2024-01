Anak ni Melai nga si Mela naospital, anyare?

Gibalita ni Melai Canterveros sa iyang Instagram nga na-admit sa ospital ang iyang kamaguwangan nga anak nga si Mela.

Mipakita usab si Melai og mga hulagway sa iyang bana nga si Jason Francisco nga mao ang nagbantay kang Mela sa ospital.

Wala na siya mosulti kun unsa ang nahitabo kang Mela apan matud sa aktres nga daku ang iyang pasalamat nga na okay na ang iyang anak.

“Thank you Lord ng marami at Ok ang aming Ate Mela and Thank you sa mga prayers niyo,” sey ni Melai sa caption sa iyang IG post.

Nagpasalamat usab si Melai sa mga doktor ug nurses nga nag-atiman sa iyang anak.

“Thank you sa aming Doc De Castro and thank you sa mga nurses and doctors na nag-asikaso sa amin,” dugang niya.

Mipuno si Melai, “Super Kamsamii sayu Lord at safe ang aming Ate Mela [folded hands, red heart emojis] at sa pambayad Thank you Lord [folded hands emoji].”

View this post on Instagram A post shared by Melai Cantiveros – Francisco (@mrandmrsfrancisco)

Sa comment section, daghan sa iyang mga kauban nga celebrities ang nanghinaot sa dali nga kaayohan ni Mela.

Apil na niini sila si Vina Morales, Sylvia Sanchez, Lovely Abella, Bayani Agbayani, Iza Calzado, Carla Abellana, ug Sofia Andres.

Daghan pud sa mga netizens ang ni comment sa post ni Melai. Ania ang uban sa ilang gi-sulti:

“Omg ano po nangyari kay Ate Mela [crying emoji].”

“So glad to hear she’s doing better… may she continue healing [red heart emoji] sending you and your family prayers.”

“Get well very soon Ate Mela [folded hands emoji] complete healing.”

“Thank you Lord for Ate Mela’s recovery. We praise You Lord [red heart emojis].”

RELATED STORIES

‘I feel like first honor’: Melai wins ‘Best Actor’ at AAA

Melai Cantiveros, Jason Francisco ayaw tantanan ng ‘hiwalayan’ issue, ano nga ba ang totoo?

Melai Cantiveros hapit matagak sa iyang gi-lingkuran pagkakita sa iyang ultimate crush nga si Jericho Rosales

Melai Cantiveros’ biggest challenge as a TV host