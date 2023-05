Melai Cantiveros, Jason Francisco ayaw tantanan ng ‘hiwalayan’ issue, ano nga ba ang totoo?

TILA hindi pa rin nakakatakas sa isyu at patuloy pa ring iniintriga ng madlang pipol kung hiwalay na nga ba ang dating “Pinoy Big Brother” housemates na sina Melai Cantiveros at Jason Francisco.

Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin ang nagtatanong kung ano na nga ba ang lagay ng kanilang relasyong mag-asawa.

Matatandaang noong nakaraang buwan ay may kumalat na chikang tila may pinagdaraanan ang dalawa dahil may mga nakakapansin na tila “missing in action” si Jason sa mga ibinabahaging ganap ni Melai sa kanyang Instagram page.

Una na niyang itinanggi ang isyung hiwalay na sila at sinabing walang katotohanan ang chismis.

At sa kanyang naging panayam kay Ogie Diaz na mapapanood sa “Showbiz Update” vlog ng huli ay muling ipinagdiinan ni Melai na going strong ang kanilang relasyon at not true ang hiwalayan issue.

“Ang totoo talaga, hindi ko na siya pina-follow. Chareng,” tumatawang biro ng TV host-comedienne.

Pagpapatuloy pa niya, “Nasa bahay si Jason.”

Pag-e-explain pa ng “Pinoy Big Brother” big winner, may mga pagkakataong hindi talaga niya ibinabandera ang asawa dahil ang mga post niya ay may kinalaman sa trabaho o minsan ay dahil may tampo o galit siya rito.

“Hindi ko siya napo-post this moment in time para gigilin kayo na hanapin si Jason kung nasaan siya,” sey ni Melai.

“Hangga’t hindi nyo sya hinahanap, dun ko na siya ipo-post,” natatawang hirit pa niya.

Biniro naman ni Ogie si Melai kung may babae ba si Jason na agad naman nitong dinenay.

“Hoy wala! Mabait ‘yung asawa ko. Hindi ‘yun nagti-third party. Ako lang ang may pa-party party!” pagdyo-joke pa niya.

Sey nina Ogie at Mama Loi, dapat raw ay makampante na ang publiko na maayos ang relasyon nina Melai at Jason lalo na’t normal naman sa mga mag-asawa ang paminsan-minsang tampuhan, inisan, at awayan habang tumatagal ang kanilang pagsasama.

