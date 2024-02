Pagbuwag nila ni Bea ug Dominic may konek kuno sa prenup agreement?

Mikatap karon ang chismis nga nagbuwag na kuno ang kaslunon unta nga sila si Bea Alonzo ug Dominic Roque.

Daghan pud ang nanggawas nga storya sa kun unsa kaha ang hinungdan sa ilang pagbuwag. Apil na sa mga nahisguta nga rason ang ilang pirmahan unta nga prenuptial agreement.

Sa vlog sa talent manager ug content creator nga si Ogie Diaz, iyang nahisgutan nga duna siyay source nga misulti kaniya nga gabuwag na sila si Bea ug Dominic.

“Sabi ng isa kong source, wala na sila, hiwalay na sila. May nagsabi rin sa akin na ‘yung post ni Dominic na siya’y nag-iisa na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon meron daw problema ‘yun,” sey ni Ogie.

Dugang niya, “Sabi rin ng isa kong source, wala na sila! Hiwalay na sila! ‘Yung Japan (trip) nila huling post na nila ‘yun.

“Wala na, kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili, bini-busy na lang ni Bea ang kanyang sarili.”

Nagsugod ang hungihong sa ilang panagbuwag sa dihang nakabantay ang mga netizen nga wala na mag sul-ob si Bea sa iyang engagement ring.

Daghan sa ilang mga fans ang mi-react sa issue sa ilang panagbuwag. Dunay uban nga miingon nga basin og tungod kini sa ilang prenuptial agreement.

Ania ang uban sa ilang mga reaksyon.

“D kasi pumayag yan ng sa pinapa pirma ng kampo ni Bea.”

“Nag propose na sya. At nag yes yung girl. Akala ko ikakasal na. What happened?”

“Most likely it’s the prenup. Kaso dapat expected na ni D yan lalo na mas malaki ang net worth ni girl.”

“Break na Could it be related to ´pre-nuptial agreements’? Bka hindi ngkasundo. Some men gets offended to sign, especially if girl has more properties. Parang wala kcng ´trust’. Or related to Dom inviting Kath sa wedding?Bea said b4, selosa sya sa friends ni Dom. We don’t know. I wish them well.”

“Mahirap din pag di pa masyado malaki income compare sa girl. dapat ilang milyones ang pondo mo bago ka nag-propose sa girl.”

“Gulong ng palad ang buhay ay cge na bea para marami tayo single.”

“Maniniwala lng Ako kung c Dom at bea na ang magsasabi.”

“T.y May pagasa na ako .Which one both of them look beautiful and wonderful lol.”

“Maingat si Bea sa pagpili milyonarya na yan…maigi na siguro kung hndi pa natuloy ang kasal kaysa nmn mag hiwalay agad after wedding may rights na si lalaki sa yaman nya kapag ganun.”

“Cguro ayaw pa ni Bea baka importante nya .ang kmya career ganyan talaga ang Buhay Hindi perfect.”

“Nag hiwalay lang ang kathniel sunod sunod na hiwalayan.”

“Feel ko lng a si Gerald parin ang mahal nia.”

“Kung totoo, Bea should try to move on and mend her broken heart alone and not jump into another relationship. Rest her heart.”

“Kung totoo man yan.. siguro sabi ni Daniel.. buti nga kasi di ako imbitado sa kasal nila! sana wag naman!”

Sa pagsuwat ning maong balita, wala pa magpagawas og statement sila si Bea ug Dominic sa tinuod nga estado sa ilang relasyon apil na sa chika mahitungod sa ilang nga prenuptial agreement.

RELATED STORIES

Destination wedding nila ni Bea ug Dominic dayon sa 2nd quarter sa 2024

Bea Alonzo engaged to Dominic Roque!

Dream wedding nina Bea Alonzo at Dominic Roque sa 2024 baka hindi na matupad, anyare?