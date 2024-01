Destination wedding nila ni Bea ug Dominic dayon sa 2nd quarter sa 2024

Mahitabo na sa second quarter sa 2024 ang bongga og gikahinaman nga kasal nila ni Bea Alonzo ug Dominic Roque.

Sey pa ni Dominic nga dream destination kuno ang mamahimong tema sa ilang kasal ni Bea, pasabot niana nga sa laing lugar kini mahitabo.

Gi-karir na kuno pag-ayo nila ni Bea ang mga wedding preparations ug hapit na pud mahuman ang listahan sa ilang mga principal sponsors ug ang mga naa sa entourage.

“The wedding is happening outside Metro Manila, the guest list is not yet complete, but our best friends, families, and relatives are going to be there,” matud ni Dominic.

Sa iyang interview sa ABS-CBN, miingon si Doms nga grabe ka hand-on si Bea sa ilang wedding preparations.

“I think naman sa lahat, mas hands on ang mga babae kasi nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko na mga lalaki.”

“Kasi minsan ‘di ba, parang naaasar ‘yung mga babae kapag walang pakialam yung mga lalaki, pero actually hindi naman sa ganu’n,” dugang pa ni Dominic nga usa ka negosyante ug kanhi aktor.

“‘Yung mga kaibigan kong ikinasal, mas ganu’n din sila eh. Mas hands-on ‘yung mga babae. (Kami), basta may alak, okay na.”

Apan bisan pa man og si Bea gyud ang nangunay sa ilang mga wedding preparation, padayon kuno nga mihatag si Dominic sa iyang mga inputs ug suggestions.

Sa iyang interview, miangkon si Dominic nga dunay mga higayon nga saputon si Bea niya tungod kay mura og dili kaayo siya hands on sa ilang wedding preparations.

“Sometimes, she gets annoyed with me because she feels like I’m not too involved, but every woman has a dream wedding, and Bea has one.”

Dugang ni Dominic nga daghan pud sa ilang mga suod nga higala ang mipaabot sa ilang kagustohan nga motabang usab sa pagpangandam sa ilang kasal, mao nga walay kabutangan ang iyang pagpasalamat kanila.

“We’re just thankful that a lot of our friends are involved in this. It’s her dream (wedding) so I’m giving it to her, we’re doing it together.”

Nag-propose si Dominic kang Bea niadtong July, 2023.

