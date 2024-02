Bea Alonzo gi-warningan bahin sa ‘manipulative sad boi’

Samtang nagka-init ang breakup speculations nilang Bea Alonzo ug Dominic Roque, ang mga suod nga higala sa aktres nagpahimangno kaniya kabahin sa usa ka “manipulative sad boi” nga nakapa-intriga sa mga netizens.

Sa Threads, ang road manager ni Bea nga si Nina Ferrer, mipagawas ug graphic text nga nag hisgot unsa ang “manipulative sad boi,” usa ka termino nga gipasikat sa social media kabahin sa mga laki nga “red flag.”

“Manipulative sad boi. Any guy who’ll try to convince someone that they’re the victim of the situation. They’ll make you believe that you’re in the wrong and that you’re the one who should be feeling guilty. Toying with your mind, they’re seriously just bad news,” nagkanayon ang mensahe ni Ferrer.

Ang maong mensahe girepost usab sa makeup artist ni Bea nga si Ting Duque nga gidugangan pa niini og “They should be stopped.” Ang interaksyon sa duha nakapasaka sa interes sa mga netizens labi na nga sila si Bea Alonzo ug Dominic Roque giingon nga nagsagubang karon og dakong pagsuway sa ilang relasyon.

Ang engaged couple nahimutang karon sa tunga-tunga sa mga intriga human makit-i si Bea nga wala na magsul-ob sa iyang engagement ring. Namatikdan usab sa mga fans sa manag-uyab nga wala na sila makita sa social media nga magkauban, butang nga dili nila naandan nga buhaton.

Mi grabe ang mga huhungihong bahin sa panagbuwag nilang Bea ug Dominic human giangkon sa entertainment insider ug talent manager nga si Ogie Diaz nga ang duha nagkabreak na niadto pang kataposang semana sa Enero. Gidugang ni Diaz nga nagpadayon pang gipaningkamotan ni Dominic nga magkabalik sila sa Kapuso actress.

Bag-ohay lang nag share si Dominic og snapshot of a Bible nga iyang gibasa pinaagi sa iyang Instagram stories, diin gi highlight niini ang Romans 5: 3 to 4, diin kini naghisgot sa pagpapalig-on sa pagtuo ug paningkamot luyo sa daghan nga mga pagsuway.

Sa labing uwahing pakighinabi ni Bea Alonzo sa press, iyang gipahibaw nga siya ug si Dominic walay pay nahimong plano bahin sa ilang kasal kay puro pa sila na busy sa ilang mga trabaho.

Kini sukwahi sa gipahayg ni Dominic sa wala pa manggawas ang mga tabi-tabi sa ilang panagbuwag, nga ga sige na kuno silag plano ni Bea mahitungod sa sa ilang kasal.

