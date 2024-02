Mark Bautista nawagtangan og mga projects human mi-angkon nga bisexual

Human sa iyang pag-angkon nga usa siya ka bisexual, grabe ang iyang nasinati nga pagkunhod sa mga proyekto nga iyang nadawat.

Giangkon kini ni Mark Bautista human siya gipangutana ni Karen Davila sa usa ka interview niadtong Huwebes, Pebrero 8, kun may epekto ba sa iyang career ang iyang pag-angkon nga usa siya ka bisexual.

“First nung lumabas [ako], ang dami palang ganitong reactions. Sabi ko, dapat ba hindi ko na tinuloy and all that. Pero ngayon masasabi ko it’s the best decision na nagawa ko. Sobrang iba ang pakiramdam. No regrets,” sey ni Mark.

Apan bisan pa man niini, miingon si Mark nga magpadayon gihapon ang iyang kinabuhi. Midugang si Mark nga magpadayon siya sa pagpakabuhi bisan pa man og moabot ang panahon nga wala na gyud siyay madawat nga mga projects.

“Kung anuman ang mangyari, kung hindi na ako tatanggapin sa showbiz o wala nang show, ready ako.”

Si Mark migawas isip usa ka bisexual niadtong 2018 sa iyang memoir nga “Beyond the Mark.” Apan bisan pa man sa iyang pagkabisexual miingon si Mark nga wala niya talikdi ang posibilidad nga ma-in love sa usa ka babaye ug ang pagsugod og usa ka pamilya.

“Open pa rin ako to fall in love with a girl kasi gusto ko talagang magka-family. Gusto ko magkaanak and all that. I’m still open to it na kung may babae na tatanggapin ako and all that. Kung mapa-fall ako or ma-in love ako sa isang babae, wala akong problema,” dugang nya.

Sa pagkakaron, miangkon ang “Lastikman” actor nga dili mawala sa iyang huna-huna ang pangutana kun kinsa kaha ang iyang makauban kun siya matiguwang na ug kun kinsa ang moatiman kaniya kun wala siyay iyahang kaugalingon nga pamilya.

Matud ni Mark, “Tatanda ako, sinong maiiwan… saan ko ibibigay yung pinaghirapan ko? Sino ang mag-aalaga sa akin, basically? Naisip ko rin na dapat siguro may kasama ako or may anak or something.”

Sa laing bahin, miangkon usab ang award-winning singer nga biktima siya sa sexual abuse nga gibuhat sa usa ka paryente niadtong bata pa siya.

Tungod sa moang panghitabo, dunay mga panahon nga iyang gikwestiyon ang iyang kaugalingon. Dugang pa niya nga daku og epekto sa iyang upbringing ang iyang naagian.

“Nung time na yon, may point sa buhay ko na kinukuwestiyon ko, ‘Kung hindi nangyari sa akin yon, sino kaya ang Mark ngayon? Baka ibang tao siya,” sey ni Mark.

“May naisip pa ako na, ‘I’m sorry Mark na bata, na nangyari sa yo yun. You were so helpless, hindi mo rin naman alam. Sorry kung may nag-grab sa yo na something sa childhood mo.’”

Si Mark nailhan sa 2003 human siya mahimo nga grand finalist sa Philippine reality TV talent search nga “Star for a Night.” Nahimo siya nga third placer sa maong kumpetisyon nga gidaug sa Popstar Royalty nga si Sarah Geronimo.

