Lovi Poe molugwa sa Hollywood indie film nga ‘Bad Man’

Usa ka buwan sukad siya nanamilit sa “FPJ’s Batang Quiapo,” proud kaayo nga gipahibaw sa aktres nga si Lovi Poe ang iyang pag-apil sa usa ka Hollywood independent film.

Ang pelikula nga adunay title nga “Bad Man” pangulohan sa “American Pie” star nga si Seann William Scott.

Makauban usab ni Lovi sila si Johnny Simmons (“The Perks of Being a Wallflower”), Rob Riggle (“21 Jump Street”), Chance Perdomo (“After We Fell”), ug Andre Hyland (“Barry”).

Una nga gipahibaw sa usa ka exclusive report sa”Deadline” ang pag-apil ni Lovi sa maong movie project ug gi-kumpirmar usab kini sa aktres sa iyang social media post.

Sa iyang Instagram, gipakita ni Lovi ang screenshot sa headline sa maong balita, apil na ang pipila ka selfie kauban ang iyang mga co-stars sa Hollywood film.

Miingon si Lovi nga super excited siya sa iyang umaabot nga pelikula.

“So happy to finally announce being part of Bad Man!” sey ni Lovi sa iyang IG post.

Dugang niya, “I can’t wait to share more about this amazing film with an even more amazing cast! (Yes, this was the reason why I was in Alabama!)”

View this post on Instagram A post shared by Lovi Poe Blencowe (@lovipoe)

Sama ni Lovi, daghan usab si iyang mga kauban nga artista ang miingon nga excited kaayo sila sa iyang bag-o nga Hollywood project.

Apil na sa mga mipaabot sa ilang “congratulatory” messages sila si Max Collins, Iza Calzado, Jericho Rosales, Janine Gutierrez, Baron Geisler, ug Ivana Alawi.

“Soooooooo proud of you babe you’re killin it over there! [clapping hands emojis],” sey ni Max.

Miingon si Iza, “So incredibly proud of you!!! [heart emojis]”

“Congratulations Lovi!!! [emoji]” matud pa ni Baron.

Ang action-comedy film na “Bad Man” base sa istorya sa usa ka federal state police officer nga dunay seryoso kaayo nga meth problem. Nakigparis ang maong officer sa usa ka “morally strict” nga local deputy aron sa pag imbestigar sa usa ka murder case.

Lakip sa mga producers sa maong pelikula ang bana ni Lovi nga si Monty Blencowe.

