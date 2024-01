Lovi Poe mibiya na sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’: Mokang…now signing off

Nagmasulob-on ang mga mitan-aw sa episode sa teleseryeng FPJ’s Batang Quiapo niadtong Huwebes, Enero 4, tungod sa pagmatay sa karakter ni “Mokang” nga gidala sa aktres nga si Lovi Poe.

Si Mokang ang greatest love ni Tanggol, ang main character sa teleserye nga gidala ni Coco Martin.

Sukad pa sa ilang pagkabata, pirmi nga giprotektahan ni Tanggol si Mokang.

Apan nagpakasal siya sa datu nga si Albert/Ramon, ang karakter ni Christopher de Leon, aron mahatagan og maayo nga kinabuhi ang iyang mga ginikanan.

Tungod sa pirmi nga pagpanakit sa iyang bana, niikyas si Mokang sa mansion kauban si Tanngol.

Ug sa dihang gipusil ni Olga (Irma Adlawan) si Tanggol, gisalo ni Mokang ang bala nga para unta sa iyang hinigugma.

Namatay si Mokang human maigo sa bala sa iyang sentido.

Sa pagbiya ni Lovi sa “Batang Quiapo,” nagpasalamat kaniya ang producer sa Dreamscape Entertainment, “Maraming salamat, @lovipoe sa pagbibigay-buhay kay Mokang. Malaki kang bahagi ng FPJ’s Batang Quiapo (emoji red heart). Paalam, Mokang #FPJsBatangQuiapo #FPJBQMokang #LoviPoe.”

Nag post usab sa social media si Lovi sa iyang pasalamat sa tanan nga iyang nakatrabaho sa FPJ’s Batang Quiapo ilabi na ang Dreamscape Entertainment head nga si Deo Endrinal ug si Cory Vidanes, ang ABS-CBN Chief Operating Officer.

Matud niya, “I am truly blessed to have been part of a project that represents my father’s name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Deo, Tita Cory and ABS-CBN for this opportunity. You have given me a missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful.”

“A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love what a privilege it was to play Mokang. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make but I have decided to turn the page [heart emoji].”

Dugang niya, “To my Batang Quiapo team, the depth of your creativity and imagination knows no bounds and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mami-miss ko kayo ng malala”

Para kang Coco, “To my dearest tagapagTANGGOL, maybe in another life?”

Ug para sa iyang direktor, “Direk Coco, my dad’s legacy is in great hands. Salamat at pinagpapatuloy mo.”

“Coco, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep,” dugang pa niya.

Wala usab kalimti ni Lovi ang iyang mga supporters, “At sa mga nagmamahal kay Mokang, sobrang mahal ko din kayo. Maraming-maraming salamat poe. Inyong tropa, Mokang…now signing off.”

Daghan karon ang nangutana kun ngano nga nausab ang script sa teleserye ug nganong wala na ipakita ang scene kun diin nakit-an ni Albert nga nagkiss sila si Mokang ug Tanggol atubangan sa Quiapo Church.

Apan duna poy mga nag-ingon nga basin og kinahanglan na gyud mobiya ni Lovi sa maong teleserye aron makapag-honeymoon na sila sa iyang bana.

Kun mahinumduman, nagpaksal si Lovi kang Monty Blencowe sa England niadtong Agosto.

Matud sa netizen nga si noringai, “Mami-miss ka ng Nanay ko sa BQ. She watches the show every night.”

Nagmasulob-on usab si chuisyjinri sa pagkamatay ni Mokang, “This is so heartbreaking lalo naumpisahan ko ‘yun journey n’yo ni Tanggol, thank you Mokang ikaw pren ky Tanggol hnggang dulo. Enjoy ur married life, you did well Lovi Poe mahal kita thank you sayooo.”

Ug syempre nagmalipayon ang mga fans ni Ivana Alawi nga nagdala sa character ni Bubbles sa teleserye.

Matud ni ivanaticsbacolodcity, “Bye Mokang! Maraming salamat! We will miss you pero hindi na magseselos ang Bubbles namin we love you poe! Ingat always.”

