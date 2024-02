Kathryn gipadungog-dungogan si Daniel sa kanta ni Taylor Swift kabahin sa pakig-uli?

Feeling sa mga netizen nga gipadungog-dungogan si Daniel Padilla sa viral video ni Kathryn Bernardo nga nakuha sa concert ni Taylor Swift sa Australia.

Giheartan ug gilike og bongga nga bongga sa mga fan ni Kathryn ang nikatap na karon nga video sa social media samtang enjoy nga enjoy na nakigparty sa “Eras Tour” ni Taylor sa Melbourne, Australia sa niaging Biyernes, Pebrero 16.

Matan-aw ang Kapamilya actress og Box-Office Queen nga feel na feel ang pagdungan niya og kanta sa hit song sa multi-awarded singer nga “We Are Never Ever Getting Back Together.”

Mao rag nigahin gyod si Kathryn og panahon para makit-an nga personal nga niperform ang iyang idol diin kuyog pod niya ang iyang mga suod nga mga higala.

Sa Instagram Stories sa usa sa mga BFF ni Kathryn nga si Arrise de Santos, makit-an nga give na give ang pagdungan sa aktres og kanta ni Taylor sa “We Are Never Ever Getting Back Together.”

Ang pagtuo sa mga netizen nga si Daniel ang gihunahuna ni Kath samtang nagsing-to-death sa concert ni Taylor ilabi nang haom na haom ang ilang lyrics sa kanta sa pakigbuwag sa managuyab.

Mao ni ang lyrics sa chorus sa “We Are Never Ever Getting Back Together.”

“We are never, ever, ever getting back together

“We are never, ever, ever getting back together

“You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me

“But we are never, ever, ever, ever getting back together

“Like, ever.”

Matud pa sa mga nakakita sa maong video, mao rag gusto gyod ipabandera ni Kathryn sa tibuok universe nga wa nay panag-uli nga mahitabo nila ni DJ.

“Patama talaga kay Daniel Padill never ever ever getting back together. kaya huwag na huwag ka ng maki-pag tambalan doon sa bagay naka saad nman sa contrata mo. Ayan wala ng nag cocontrol sa saya mo.”

“KATHRYN SINGING HER LUNGS OUT IN WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER IS SO MOTHER OF HER! TAMA BEHAVIOR GO GIRL!”

“KATHRYN BERNARDO JAMMING TO WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER IS EVERYTHING!!!!!!!!!! never ever again daw.”

“Tama moving forward n and look for new journey and to your success go go kathden.”

“Never ever ever getting back together. Ang saya talaga pag kasama mo mga kaibigan mo while enjoying your life being single.”

“Kathryn Bernardo singing ‘We never ever getting back together’ Deej, pili ka nlng kay andrea brilliantes, Gillian vicencio & ung vietnamese girl…wala na pakialam sau c Kath. Choice mo mambabae eh kaya kasalanan mo tlga ang lahat lahat.”

“Kathryn bernardo singing her lungs out to taylor swift’s we are never ever getting back together that’s my girl!!!”

