Baron Geisler nangurog sa kissing scene nila ni Cristine Reyes: Para akong mahihimatay!

Nangurog si Baron Geisler sa dihang gikuhaan ang intimate scene nila ni Cristine Reyes sa reunion movie nila nga “Dearly Beloved” nga gikan sa Viva Films.

Di kuno malikayan sa award-winning Kapamilya actor na mastarstruck ni Cristine tungod tinuod gyod nga gidayeg niya kini kabahin sa pag-akting.

Niangkon si Baron nga, feeling kuno niya nga nisaka ang iyang BP (blood pressure) sa dihang nagandam siya para sa kissing scene nila ni Cristine sa “Dearly Beloved” nga gikan sa direksyon ni Marla Ancheta.

“I always make sure na kapag…sa bawat eksena namin, kakatok ako sa room niya, talagang nagpapabango ako, nagtu-toothbrush ako, para hindi ako amoy usok,” matud pa sa aktor.

“Tapos nu’ng nabasa ko sa script, may ano nga (intimate scene) kami. Kaya tinanong ko si Cristine kung may kissing scene ba sila ni Empoy (sa pelikulang Kidnap For Romance). Sabi niya, ‘oo’. Lips to lips ba? Sabi niya, ‘oo.’ Oh, swerte ni Empoy, ah.’

“Sabi ko paano siya nakakuha ng confidence? ‘Wala ginawa lang namin’, sabi ni Cristine. Kasi, di ba? Nandu’n sa script (halikan)…nanginginig talaga yung kamay ko,” matud pa ni Baron.

“Then I talked to Direk, sabi ko, ‘Direk, parang hindi ko kayang gawin ‘to. Para akong mahihimatay. Muntik na ‘kong magpa-check ng BP, walang joke. And it’s not even a torrid (kissing scene).

“Pero dahil nga na-starstruck ako (at hindi na nakapagsalita), sabi talaga sa akin ni Cristine, ‘Tama na yan Baron, tapusin na natin ‘to’, yun, nabuhay ako bigla, nahiya talaga ‘ko. So sabi ko, sige shoot na natin ‘to!” matud pa sa aktor nga nakatawa sa iyang gichika.

Samtang, karong summer, magkakuyog sa una nga higayon sila si Cristine ug Baron ug ipakita nila ang kamaayo ug kahanas nila sa pag-arte sa ilang pagdala sa usa sa mga gihuwat nga drama movie karong tuiga.

Usa ka istorya nga gipakita kung unsa ang kaya nga buhaton sa usa ka kasingkasing nga nahigugma — unsaon pagpili kung unsa ang sakto, magantos sa kada sakripisyo, ug atubangon ang kada hagit sa kinabuhi — tanan buhaton ug agwantahon para sa imong “Dearly Beloved.”

Gipaduol sila sa kapalaran sila si Deo (Baron) ug Shel (Cristine) sa dihang nagkita sila sa usa ka bar ug sa diha diha nagkahigugmaay sa usag usa. Nagkarelasyon ang duha ug nagpuyo, nagbuhat sa kaugalingon nila nga pamilya nga pun-on nila og kalipay ug paghigugma.

Ayuhon nila ang tanan ug bisan pa ang ubang tawo nga naghunahuna nga usa ka “perfect family” ang napundar sa duha…apan layo pa gyod ni sa kamatuoran nga pagkaperpekto sa ilang pamilya.

Parehas sila nga legally married si Deo ug si Shel sa mga kanhi nila nga mga karelasyon ug karon magpuyo sila isip usa ka blended family kuyog ang ilang mga anak — nga sila si Gelo (anak nila ni Deo and Shel), Nathan (anak ni Shel sa kanhi bana), Trixie ug Levi (mga anak ni Deo’s sa una niya nga asawa).

Bisan pa nga nadawat nila ang mga bata sa gubot ug komplikado nila nga sitwasyon, di nila malikayan nga maapektuhan sa mga paghukom sa ubang tawo ug matandi ang naa sila sa mga naandan nga social norms sa ilang palibot.

Unsaon pagpanalipod nila ni Deo ug Shel ang nahimo nila nga bag-ong pamilya gikan sa tanan nga negatibong mga butang? Sakto ra kaha ang gugma ug pagsalig nila sa usag usa para mapadayon ang ilang pagkamalig-on?

O, maparehas lang ba kini sa mga niagi nila nga relasyon nga hinay-hinay nga naguba ug nahimong kapoy na nga ifight?

Nabida pod sa “Dearly Beloved” sila si Phoebe Walker isip Rhoan (ex-wife ni Deo), ug JC Tiuseco isip Keith (ex-husband ni Shel), naa pod silang mga child stars nga sila si Althea Ruedas, Robbie Wachtel, Tyro Daylusan, ug Charles Law nga nidala isip mga anak nila ni Deo ug Shel.

Kuyog pod sa pelikula sila si Ivan Padilla, Rey PJ Abellana, Marissa Sanchez, Ana Luna, Erica Ladiza, Guji Lorenzana, ug Nicco Manalo.

Kini gikan sa direksyon ni Marla Ancheta, direktor sad sa critically acclaimed nga pelikula nga makapahikap sa atong mga kasingkasing, ang “Doll House.” kung diin gibidahan nila ni Baron ug Althea Ruedas.

Gikan sa Viva Films, showing na ang “Dearly Beloved” sa cinemas sa tibuok nasud karong Marso 30.