Gabby misaad nga mohatud ni Andi sa altar sa ilang kasal ni Philmar

Si Gabby Eigenmann ang mohatud kang Andi Eigenmann sa altar kun kaslon na kini sa iyang fiancé nga si Philmar Alipayo.

Matud sa aktor nga madayon sa umaabot ang kasal sa duha apan gusto niya nga sa ila mag gikan ang bisan unsa man ang impormasyon mahitungod niini.

“Siyempre, ‘di ba, engaged sila, eh. One way or another, anytime soon, they’re gonna get married. Who’s gonna walk her down the aisle? Ako ‘yun,” atol sa grand mediacon sa comeback series ni Marian Rivera nga “My Guardian Alien.”

Wala na usab siya motubag sa dihang gipangutana kun possibly ba nga dili madayon karong tuiga ang kasal nila ni Andi ug Philmar tungod sa pagpanaw sa inahan ni Andi nga si Jaclyn Jose.

Si Gabby ug Andi managsoon sa amahan, ang mitaliwan nga nga aktor nga si Mark Gil.

Mobarug nga tatay ni Andi

Dugang ni Gabby nga kun moabot ang panahon nga kaslon na pud ang uban nila nga mga igsoon, siya pud unya ang mohatud nila sa altar.

“Kahit ikasal si Sid Lucero ngayon, ganu’n din gagawin ko. Ikasal si Max, ganu’n din gagawin ko,” sey ni Gabby.

Matud ni Gabby nga siya na karon ang mobarug nga tatay ni Andi labi na kay wala na si Jaclyn nga mao ang mibarog nga amahan ug inahan para niya.

I’ll always be here

“Even when dad was still alive, never naman… like hindi man niya na-feel masyado na nandidiyan si daddy 24/7, I’ve always…nandu’n ako.”

“’Yung ako ‘yung sumasalo. Siyempre, tinutulungan ko ‘yung daddy ko, eh, para rin naman sa daddy ko ‘yun. ‘Ako nang bahala, susunduin ko para makita mo.’ ‘Yung mga ganu’n.”

“So, I’ve never made her feel na empty siya, na wala siyang father. Hindi, even when my dad was still alive,” dugang ni Gabby.

Misaad usab siya kang Andi, “I’ll always be here, always. I will never leave by your side.”