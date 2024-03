Jaclyn Jose gilubong na; Andi gi-awhag pagbalik sa showbiz

Gipahigayon karong adlaw nga Domingo ang inurnment sa abo sa beteranang aktres nga si Jaclyn Jose sa The Garden of the Divine Word Columbary sa Quezon City ug kini gitambungan sa iyang anak nga si Andi Eigenmann ug uban pa nila nga mga kabanay og mga higala.

Ug bisan pa man sa ilang kasubo, grabe ang pasalamat ni Andi sa tanan nga miduyog sa ilang kagol-anan ug sa mga mipakita sa ilang paghigugma sa iyang inahan nga si Jaclyn.

ALSO READ: Jaclyn Jose giatake sa kasing-kasing matud ni Andi Eigenmann

“Maraming salamat sa pagpunta. Everyday it warms my heart. It has been helping me so much better to cope to see how many people cared and love my mother,” sey ni Andi sa iyang mensahe.

“Especially I know how big my mother’s heart has been. All her life, it has always been about love, it has always been about sharing love, being so passionate about love. Love for everyone else around her.”

ALSO READ: Jaclyn Jose, Andi Eigenmann in-unfollow ang isa’t isa sa Instagram, mas lumala ang tampuhan?

Nagpasalamat usab ang igsoon ni Andi nga si Gabby Eigenmann sa tanan nga mipakita sa ilang pagmahal kang Jaclyn.

“These faces that come up to you, and you see their emotion, alam mo may connection and may pinanggalingan. Tapos yayakap.”

Dugang niya, “The hug, that is where I draw, kasi if lumapit ka ng masaya, yayakapin din kita ng masaya, if umiiyak ka, iiyak din ako.”

ALSO READ: 5 iconic Jaclyn Jose roles that made a mark in Philippine cinema

“May nga connection kasi mararamdaman mo lang sa yakap ng tao.”

“Kaya from time to time, I go to Andi and hug her and absorb the people that hug her, mga emosyon naramdaman niya sa ibang tao to absorb mga naramdaman niya sa tao. Kaya I absorb it for her,” sey ni Gabby.

Sa laing bahin, daghan sa iyang mga fans ang mi-awhag kang Andi nga mobalik na sa showbiz aron ipadayon ang legasiya ni Jaclyn.

Dunay mga nag-ingon nga karon ang saktong panahon sa iyang pagbalik sa pag-artista kay sigurado nga ikalipay kini sa iyang inahan.