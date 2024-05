Trending volleyball player sa Talibon, Bohol

CEBU CITY, Philippines— Karong summer lingaw gyud ang mga pa-liga sa atong mga barangay ug atong mga dakbayan.

Sa mga pa-liga, kanunay gyud nga present ang mga youth nga magpakita sa ilahang katakos sa pag duwa sa mga paugnat sa kusog sama sa volleyball.

Gani kining usa ka volleyball player sa Talibon, Bohol, mipakita sa iyahang kamaayo sa pag duwa sa volleyball isip usa ka setter ug usa ka entertainer.

Sa video nga gi upload ni Juliet Cajes, ig-agaw sa viral nga volleyball player nga si Jezril Cajes Sambalud, makita ang ka-bibo ni Jezril sa mga extra nga lihok sama sa pag split matag igo niya sa bola.

“They were just playing, setter kasi sya at gusto naming pumalo sya kasi he is good in spiking too.. We never expect na mag exhibition sya dyan. kaya i took the chance to video him.. and he really stood out kasi kahit ang hype nya dyan maganda ang play nya,” said Cajes to CDN Digital.

Ang video gi upload ni Cajes isip Facebook reels atong May 1 ug karong May 6 nakakuha na og 365 shares ug sobra sa 7,000 likes.

Dungag pasab ni Cajes nga maong sayon ra ni Sambalud maka dungag og mga lain moves sa court kay kini usa sab gyud ka dancer.

Dali sab naka-hatag sa ilahang mga comment ang mga netizens nga nalingaw sa maong pakulo ining maong volleyball player.

Usa ka comment mi ingot nga, “Grabeha energy oi!”

Samatang ang uban mi ingon nga “idol” nila si Sambalud.

Liman ka mag volleyball ug mag sayaw sab?

Padayon sa pag hatag og lingaw sa mga taw nga naka palmbot nimo, Jezril.

