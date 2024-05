Alden sa ilang relasyon ni Kathryn: I really want it to be personal

Daghan ang nagtuo nga aduna nay “something beautiful and special” sa relasyon nila ni Kathryn Bernardo ug Alden Richards.

Ang mga KathDen fans naghinamhinam na pud nga magkadayon ang ilang mga idol sa umaabot nga panahon.

Dunay mga nag ingon nga nag level-up na ang ilang relasyon tungod sa mga sweet photos sa duha nga nanggawas sa social media.

Gani, pipila na ang nag ingon more than friends na kuno ang ilang estado sa pagkakaron.

Miangkon si Alden nga wala gyud mahunong ang ilang panaghigalaay ni Kathryn bisan og nahuman na ang shooting sa ilang box-office hit movie nga “Hello, Love, Goodbye” niadtong 2019.

‘The friendship never ended’

“The friendship never ended. Naging solid din talaga yung samahan naming lahat (sa HLG). And right now, I’m just quite overwhelmed.”

“Whatever is happening between Kath and I, I really want it to be personal,” sey ni Alden sa iyang interview sa Preview Philippines.

Apan wala na niya mahisguti kun madayon ba ang part 2 sa “Hello, Love, Goodbye” human kini makamugna og kasaysayan sa Philippine movie industry.

Miabot og sobra P880 million ang kita sa maong pelikula ug nahimo kini nga record-holder isip highest-grossing Filipino film of all time.

Apan karong bag-o nakuha na sa pelikulang “Rewind” nila ni Dingdong Dantes at Marian Rivera nga kabahin sa MMFF 2023 ang maong titulo.