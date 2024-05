Niño Muhlach mibaligya sa iyang FAMAS trophy og P500,000

Gibaligya sa kanhi child star nga si Niño Muhlach ang usa sa mga iyang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences (FAMAS) trophies ngadto sa content creator nga si Boss Toyo sa kantidad nga P500,000.

Kini human moduol kaniya si Boss Toyo aron personal nga mangutana kun wala ba siyay plano nga ibaligya ang usa sa iyang mga trophies.

“Para lang sa kaalaman niyo, I tried to contact Sir Niño. Ako ‘yung nagsabi sa kaniya, ‘Sir baka, can I take some of your artifacts, and baka mabili ko ‘yung isa niyang FAMAS, could you bring one?’ Hindi talaga siya pumunta dito para ibenta ito at ako ‘yung nagrequest,” sey ni Boss Toyo sa usa niya ka episode nga na-post niadtong Mayo 13 sa social media.

READ: BREAKING: Amalia Fuentes passes away at 79

Miingon si Boss Toyo nga iyang gipadalhan og mensahe sa Niño ug iya kini nga giimbetar nga mobisita sa iyang shop nga naa mahimutang sa Quezon City.

“Sabi ko nga kung meron akong gustong makuha na FAMAS child actor award is kay idol Niño. Ang hirap presyuhan ng isang Niño Muhlach, priceless eh,” dugang ni Boss Toyo nga unang mihagad og P100, 000 kang Niño.

READ: Niño Muhlach pauses ‘Batang Quiapo’ filming due to swollen nose

Famas trophy

Usa sa mga anak ni Niño nga miuban sa iyang pagbisita sa shop ni Boss Toyo ang miingon nga angayan nga presyohan og P500, 000 ang iyang trophy.

“I decided to give it to him, but big deal, kailangan alagaan niya, i-restore nya, and ilagay niya sa museum nya, dahil hindi ko na naalagaan. ‘Yun ang deal namin,” matud ni Niño.

Gipasaligan ni Boss Toyo si Niño nga iyang i-restore ang maong trophy. Gusto niya kini nga i-display sa usa ka museum nga iyang pagaablihan unya sa buwan sa Oktobre.

Si Niño naila isip “Child Wonder of the Philippines” sa iyang paglugwa sa mga salida nga nailhan sa pagka critical og commercially successful niini.

Sa laing bahin, si Boss Toyo nakakuha og atensyon sa kadaghanan human moduol kaniya ang laing kanhi chaild star nga si Jiro Manio aron sa pagbaligya sa iyang Gawad Urian trophy.

Mibutyag si Boss Toyo nga dunay gusto nga mopalit sa maong trophy og P200, 000 human niya kini mapalit sa kantidad nga P70,000 gikan kang Jiro.

Sa sayo pa, miduol usab kaniya ang babaye nga nagpaila nga inahan sa anak sa gawas sa master rapper nga si Francis Magalona og mibaligya kaniya og pipila ka memorabilla nga gipanag-iya niini.