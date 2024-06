Kim naimbiyerna kuno sa katabian ni Xian: ‘Paulit-ulit na lang’

Dunay mga nag ingon nga mura og na bad trip si Kim Chiu sa iyang kanhi uyab nga si Xian Lim tungod sa padayon niini nga paghisgot sa ilang kagahapon.

Samtang tak-om si Kim sa tinuod nga hinungdan sa ilang panagbuwag, padayon ang paghisgot ni Xian sa ilang nahimo nga relasyon sa iyang mga interviews.

Sukwahi kini sa mga gibuhat ni Kim kun diin siya pa gani ang mohangyo sa iyang mga press interviews nga dili lang hisgutan ang ilang breakup ni Xian isip pagrespeto sa ilang 12 ka tuig nga relasyon.

READ: Kim Chiu deadma sa pasabog ni Xian Lim: ‘Hindi masakit’

“Entering 2024, sabi ko talaga I just want a fresh start, new beginning and I don’t want to dwell sa past,” sey ni Kim sa iyang interview sa ABS-CBN.

Misaad usab siya sa iyang kaugalingon nga dili na niya balikon pa ang nahitabo sa kagahapon nila ni Xian kun mangutana ang press mahitungod niini.

READ: Oliver Moeller nangulitaw kuno ni Kim… Michelle naetsapwera dayon?

“Parang ‘yung post ko nu’ng December sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin.”

“Parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one’s lighting the fire,” matud pa ni Kim.

‘Let’s give it a rest’

Apan nagmalaumon gihapon ang Kapamilya actress ug TV host nga moabot ra ang panahom nga kapuyon na si Xian sa pag sige og hisgot sa ilang milabay nga relasyon.

READ: Kim Chiu confirms split with Xian Lim: ‘Sometimes love is not enough’

“It ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama ‘yung loob ko,” sey ni Kim.

Sa samang interview, wala gyud malikayi ni Kim ang mahimo nga emosyonal, “Kasi paulit-ulit na lang. Let’s give it a rest and let’s leave respect to each other.”

Sa wala pa ang pasko sa milabay nga tuig, giangkon nila ni Kim ug Xian nga ila nang gitapos ang 12 ka tuig nila nga panaghigugmaay.

Miingon si Kim sa iyang official statement, “It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship.”