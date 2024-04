Oliver Moeller nangulitaw kuno ni Kim… Michelle naetsapwera dayon?

Nagkalain-lain ang nahimong reaksyon sa madlang pipol sa pagbisita sa abogado nga si Oliver Moeller sa “It’s Showtime” niadtong Martes, Abril 16.

Una nga milugwa sa noontime show ang taga Cebu nga si Oliver niadtong Abril 6 isip usa nga mga searchee sa segment nga “EXpecially For You” ug siya ang napili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee aron makauban sa usa ka date.

Daghan ang gikilig sa duha mao nga nag trending sa social media ang maong episode sa “It’s Showtime.”

Ug niadtong Martes, mibalik pag usab si Oliver, usa ka Filipino-Norwegian lawyer, sa maong programa. Ug ang chika sa mga Marites nga ang usa sa mga host nga si Kim Chui ang iyang gidu-aw.

“I just want to meet some friends, want to thank the people of Showtime and ABS-CBN for inviting me,” sey ni Oliver sa dihang gipangutana siya sa usa ka interview sa ABS-CBN sa rason sa iyang pagbisita sa “It’s Showtime.”

Matud niya nga daku kaayo og kausaban ang iyang kinabuhi sukad siya milugwa sa “EXpecially For You.”

‘I’m just happy’

“It’s been crazy, overwhelming, and just… I’m just happy. I’m so happy that all my friends and my family are happy with everything that’s happened,” sey ni Oliver.

Gikagubtan kuno si Oliver sa iyang mga fans sa iyang pagbalik sa Cebu.

“Yes, overwhelmed and, just like I said, just happy. I’m so happy that me just being there brought a lot of smiles to a lot of people,” dugang niya.

Miingon usab ni Oliver, “I guess a door on expanding my network, expanding my connections, maybe looking at some things in Manila.”

Game ra usab kuno siya kun dunay moabot nga offer sa iyang pagsulod sa showbiz.

“I’m actually considering it. That’s part of the reason why.”

Apan gipasalig niya nga bisan pa man og mosulod siya sa showbiz, magpadayon gihapon siya sa iyang pagka abogado.

“I’ll always be a lawyer by heart.”

“So, I most likely will still be based in Cebu most of the time, but I don’t mind flying into Manila every now and then.”

Amazing person

Sa laing bahin, miingon si Oliver nga dili niya makalimtan ang ilang first date ni Michelle, “She is amazing, elegant, such a well-spoken person, very professional. So, yeah, amazing person.”

Gipanguatan usab siya sa iyang interview sa ABS-CBN kun crush na ba niya si Kim usa pa siya milugwa sa “EXpecially For You.”

Tubag niya, “I’ve always thought Kim was such a pretty person. You know, she’s from Cebu. So, I mean, I guess you could say that.”

Sa pangutana ni MJ Felipe kun nanguyab ba siya kang Kim, “I don’t think it’s fair that I speak about that without Kim’s permission. So, I’m so sorry. I hope you understand. But Kim’s pretty nice.”

Daghan ang gikilig sa interview ni Oliver. Apan duna poy mga mihatag og negatibo nga kumentaryo ug mitawag niya og “clout chaser” nga ginagamit lang kuno si Kim para sa iyang ambisyon na makasulod sa showbiz.

“Hindi siya interested kay Kim. Interested siya sa attention brought about by showbiz questions. Be a private person.”

“Mas ok naman yan kaysa kay paolo babaero din yon at may anak.”

“Yaaaaaaas!! Wag na yung isang Commitment-Phobe na may PDA for 10 years plus-plus kaya hiniwalayan ang jowa at never nagka–serious relationship while buhay pa si PDA.”