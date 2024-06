Kryz Uy nanganak sa ilang baby no. 3 ni Slater Young

Gipahibaw nila ni Kryz Uy ug Slater Young sa madlang pipol ang pagkahimugso sa ilang ikatulo nga anak nga si Saxon Kent.

Ang maong balita ilang gi-share sa ilang mga Instagram accounts karong adlaw nga Domingo, Hunyo 30.

Si Kryz mipakita sa iyang video compilation nga kuha atol sa iyang pagpanganak samtang si Slater mipakita og mga hulagway nga kuha sa unang gabie nga ilang nakauban ang ilang baby sa ilang panimalay.

READ: FACES OF CEBU: Kryz Uy-Young, a modern parent and influencer

“Welcome to the world, our baby Saxon Kent. We are so so so happy to meet you,” sey ni Kryz sa iyang post.

Si Slater sa iyang bahin, miingon, “Welcome home Little Cute! Ang gulo na neto.”

READ: Slater Young says it’s ‘very normal’ for men to fantasize about other women while in a relationship

Gi-document usab ni Kryz ang iyang paglabor ug pagpanganak sa ospital pinaagi sa iyang vlog nga makita sa iyang YouTube channel.

Sa maong vlog, miingon si Kryz nga nanganak siya niadtong Hunyo 22. Miangkon siya nga sa pagkahimugso sa ilang ikatulo nga baby boy, wala dayon sila makahuna-huna kun unsa ang ipangan niini. Milanat pa og pila ka adlaw una sila makadesisyon nga nganlan kini og Saxon Kent.

“I’m so grateful for baby no. 3 finally out joining our family. Hopefully, last na ‘to. Lord, ayoko na,” dugang ni Kryz.

“Hopefully, for me, for my sake, this will be my last baby.”

Nagpakasal sila si Kryz ug Slater niadtong 2019 ug nahimugso ang ilang kamaguwangan nga anak nga si Scottie sa 2020. Gipanganak niya ang ilang ikaduha nga anak nga lalaki nga si Sevi human ang duha ka tuig o sa 2022.

Niadtong Disyembre 2023, gipahibaw sa magti-ayon ang ikatulo nga pagmabdos ni Kryz. Sa buwan sa Enero ilang gipahibaw sa publiko nga lalaki na usab ang ilang ikatulo nga baby.