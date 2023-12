Slater Young, Kryz Uy aduna nay baby no. 3

Excited na ang magti-ayon nga sila si Slater Young and Kryz Uy sa usa ka “fun and crazy” 2024 tungod kay aduna na pud silay i-welcome nga bag-o nga myembro sa ilang pamilya – ang ilang baby no. 3.

Gipahibaw nila ni Slater ug Kryz ang nindot nga balita pinaagi sa usa ka vlog nga gi post sa YouTube channel ni Kryz niadtong adlaw nga Domingo, Disyembre 24.

Si Kryz nga usa ka fashion vlogger mipahibaw usab sa iyang pagmabdos sa iyang Instagram ug iyang gihulagway nga usa ka “Christmas miracle” ang ilang gipaabot nga baby.

“We really only wanted two. We were so happy, but if the Lord says, ‘You deserve more,’ you can’t fight nature,” matud pa ni Kryz.

“I thought I was done at two. I already donated everything. I thought we were done and here we are again.”

“Merry Christmas gift daw sa akin ni Slater ‘yung baby,” dugang pa niya.

Miangkon si Kryz nga “bittersweet” ang iyang nahimo nga reaction sa iya nga pagmabdos sa ikatulo ka higayon.

Samtang malipayon ug feeling blessed kaayo siya sa iyang pagmabdos, miingon si Kryz nga dili gyud malikayan nga bati-on usab siya og kahadlok ug kabalaka “to go through it all over again.”

Si Slater sa iyang bahin, miingon nga gibati pud siya og kahadlok para sa iyang asawa tungod kay life-changing kaayo sa mga inahan nga sama niya ang pagmabdos.

“But at the end of the day, I feel like blessing pa rin talaga. I feel like there’s going to be a lot more happy noise around the house,” matud ni Slater nga midugang usab nga basin og katapusan na nga pagmabdos ni Kryz ang ilang babay no. 3.

Sa sama nga vlog, nahisgutan usab sa magti-ayon ang ilang plano nga palapdan pa ang ilang panimalay isip pangandam sa pag-abot sa laing myembro sa ilang pamilya.

Nagpakasal sila si Slater ug Kryz sa usa ka garden ceremony sa Cebu sa 2019. Nahimugso ang ilang kamaguwangan nga anak nga si Scottie sa 2020 atol sa COVID-19 pandemic.

Ang ilang ikaduha nga anak nga si Sevi nahimugso sa 2022.

