Papa ni Carlos Yulo ‘hulicam’ nga nidagan para maabtan ang parada

Viral karon sa social media ang usa ka video nga gibandera ang amahan sa two-time Olympic gold medalist nga si Mark Andrew Yulo.

Kini usa pa bag-o nagsugod o niagi ang Grand Heroes’ Parade nga nahitabo niadtong Agosto 14.

Makit-an sa Facebook Reel ni Daisy Teodoro nga nibulhot og dagan ang papa ni Carlos nga si Mark para lang makatabok sa pikas side sa dan.

Makit-an pod ang pagkatkat niya sa taas nga dapit para lang makita og maayo ang pagagi sa iyang anak nga si Carlos Yulo.

Duna pod siyay mga kauban nga dunay giisa nga banner diin nakasuwat nga “Caloy dito papa mo!”

Sey pa sa caption sa uploader nga, “Tumakbo ang papa ni Carlos para lang makita siya [happy face, heart hands emojis].”

Matud pa niya, “Super excited ang papa niya.”

Ang viral nga video niani ug mga 5 milyones nga views ug libo-libo nga mga reaksyon gikan sa mga netizen.

Mao ni ang uban nga mga nabasa namo:

“Sobrang sakit sa damdamin makikitang kasama niya ang GF niya sa Malacañang. Dapat magulang niya ang nandoon sa tabi niya.”

“Kakaiyak lamang, millionaire ka tapos tatay mo hinayaan mong tumakbo kung saan saan, para lamang makita ka.”

“Mali ang organizer ng welcome event hindi nila isinali ang pamilya ni Carlos Yulo kinawawa nila ang Yulo family.”

“Naawa ako kay tatay…nanlilimos ng pagmamahal at pang-unawa sa anak niya.”

“Just imagine your girlfriend is up in the caravan and none of your family is there? The father made sure Carlos sees him…For sure both the parents and siblings want to see him and be with him despite what happened? Just saying [peace sign, red heart emojis]”

Mahinumduman nato nga niviral na sa social media ang video ni Mark nga proud na proud sa iyang anak, samtang niagi ang float nga gisakyan ni Carlos.