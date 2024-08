Bea Alonzo gibati og kahadlok: I’m 36 at hindi pa ako nagkakaanak

Miangkon ang Kapuso star nga si Bea Alonzo nga gibati usab siya og kabalaka tungod kay wala pa siyay anak bisan og 36 anyos na siya.

Pangandoy ni Bea nga mahimo nga cool mommy sama sa iyang inahan nga si Mary Anne Ranollo kun moabot ang panahon nga duna na unya siyay anak.

Sa usa ka episode sa Kapuso program nga “My Mother, My Story” nga gi-host ni Boy Abunda, nahisgutan ni Bea kun unsa ang ilang relasyon sa iyang mommy.

Matud ni Bea nga dakung kabahin ang iyang inahan sa iyang kinabuhi kay mao kini ang mitabang kaniya aron makab-ot niya kun unsa man ang duna siya sa pagkakaron.

Gawas nga duna siyay inahan, BFF pud kuno niya ang iyang Mommy Mary Anne, labi kay dili pud ingon ana ka layo ang ilang edad.

“She got pregnant when she was 19 and she had me when she was 20. So, we’re also good friends. Growing up parang wala masyadong generation gap,” sey ni Bea.

Cool Mommy

Midugang siya nga kun ugaling hatagan siya sa kahigayonon nga mahimo usab nga usa ka inahan, gusto niya nga parehas siya ka-cool sa iyang mommy.

Gi-angkon usab ni Bea nga usahay dili niya malikayan ang mabalaka tungod kay wala pa siyay anak ug kaugalingon nga pamilya, bisan pa man sa iyang edad nga 36.

“That’s what I’m afraid of since I’m 36 and hindi pa ako nagkakaanak so iniisip ko, ‘Sana maging kasing cool ako ni mama.’”

“If I have kids sana kasing cool ako na mom kagaya ng mama ko.”

Sa laing bahin miingon si Bea nga gusto usab niya na sundon ang pagka-istrikta sa iyang inahan og ang pagdisiplina niini kaniya og sa iyang mga igsoon.

“Just like my mother, I would say. To be honest, she was very strict when we were growing up and of course, back then I didn’t understand why,” sey ni Bea.

Matud ni Bea nga wala niya panumbalinga ang pagka istrikta sa iyang inahan tungod kay, “I turned out to be a strong woman because of my mom. She taught me to stand for myself and stand for the truth, always.”