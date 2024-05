Bea Alonzo: Ngano nifile og kaso nila ni Cristy ug Ogie

Nasakitan pag-ayo ang aktres nga si Bea Alonzo sa way hunong nga pagdaot sa iyang dungog.

Mao ni ang pagpatin-aw sa legal counsel sa aktres ngano niduso kini og tulo ka lain-laing mga reklamo nga cyber libel batok nila ni Cristy Fermin ug ni Ogie Diaz, giapil pod niini ang mga co-hosts nila sa ilang mga showbiz nga mga programa.

Giapil pod sa pagpasaka niya og kaso ang wa ginganli nga netizen nga nisulti nga kaila niya nga personal si Bea.

Sa news program nga “24 Oras” niadtong Mayo 2, nipatin-aw si Atty. Joey Garcia nga paagi ni sa pagpakita o pagexercise sa aktres sa iyang mga katungod. Ang gipasabot sa abogado kay ang pagpasaka og mga reklamo ni Bea batok nila ni Cristy Fermin ug ni Ogie Diaz.

“For the record, this is the very first time that Bea is doing this,” matud pa sa abogado.

Matud pa niya nga, “She has been in the industry for more than 20 years, and yes, she was greatly devastated, she was affected by all these defamatory statements thrown against her.”

Niingon pa si Atty. Garcia, naglaom ang aktres nga ang mga akusado manubag ra sa ilang mga cyber libel cases nga giatubang.

“She asserted her right to proceed with filing these criminal cases against the individuals responsible for making all of these damaging statements against her,” matud pa sa lawyer.

Base sa balita sa GMA news program, wa pa gitubag ni Bea ang ilang hangyo kabahin sa mga komento batok niya.

Niadto sa Prosecutor’s Office sa Quezon City ang Kapuso star niadtong Mayo 2 kung diin apil niya nga gifilelan og kaso kay ang balita kuno nga wa siya mobayad og buhis.

Gawas pa niana, daghan nga nigawas pod nga mga reports kabahin ni Bea ug ang iyang kanhi partner nga si Dominic Roque human gikumpirma ang ilang panagbuwag niadtong Pebrero.

Si Ogie ang unang ni-react sa pagpasaka og kaso ni Bea kung diin nangayo si Ogie og pasaylo sa mga higala niya nga mga reporter nga nangayo sa iyang side sa issue.

Matud pa niya, di sa kuno siya motubag o mohatag sa iyang side kabahin niini hangtud nga di pa niya madawat ang subpoena.

“Pero eto ha? Ayoko nang magpaka-plastik, tulad ng lagi naming hinihirit sa Ogie Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending,” matud pa niya sa part sa iyang post.

Nitubag hinuon si Nanay Cristy ug nisulti kini nga wa pa pod niya nadawat ang subpoena mao nga wa siyay nahibaw-an kung unsa ang sud niini.

Matud pa niya, nga katungod sa bisan kinsa ang mopasaka og kaso, apan ang di lang niya madawat ang gisulti nga gipangwartahan lang nila ni Ogie si Bea pinaagi sa ilang mga showbiz vlogs.