Jose Mari Chan sa Christmas memes kabahin niya: ‘Don’t overdo it’

Bisan pa nga ‘naflatter’ siya sa tanan nga mga Christmas meme nga nagausher sa “Ber Months, niingon ang beterano nga singer nga si Jose Mari Chan nga di ta niya gusto nga palabian o ioverdo ang mga kataw-anan nga mga social media posting kabahin niya kay makahatag unya ni og “negative” nga reaction.

“They’re using the same picture every year,” matud pa niya nga nakatawa niining sitwasyona. “I’m complimented but I don’t want them to overdo it because it could create negative reactions to it instead of being nice and positive but it could create a ‘Sus, siya na naman.’”

Giemphasize niya nga ang mga tawo di ta gyod motugot nga ang iyang mga meme makalabaw pa sa tinuod nga simbolo sa pasko.

“I felt flattered, complimented,” matud pa niya sa una pa niya nakita ang mga meme. “But I always say don’t let that take away from the real symbol of Christmas — not Santa Claus, but our baby Jesus being born.”

Ang 79 anyos nga mang-aawit niemphasize nga bisan pa man nga siya “grateful” nga matawag nga usa sa mga symbolo sa Pasko dinhi sa Pilipinas, ang mga tawo kinahanglan moacknowledge nga si Jesus mao ra ang tinuod nga kahulugan o meaning sa Pasko.

“Well, thank God, but I should not be the symbol of Christmas,” matud pa niya. “Because there’s really only one symbol of Christmas and that’s the baby Jesus, His birth. It should not be anybody else but our Lord Jesus Christ.”

Ang “Christmas in our Hearts”, nga singer nipasalamat pod sa iyang mga fan sa ilang pagsuporto ug nagpadayag siya nga nalipay siya nga ang Iyang mga awit o kanta nakatouch sa mga kinabuhi sa mga tawo.

Si Chan sa di pa lang dugay naheadline human kini siya naemotional samtang giperform niya ang “Christmas in our Hearts” didto sa usa ka event, diin nakapainit sa mga kasingkasing sa mga netizen, samtang nakapabalaka pod nila kay gipoint out nila kung unsa ang singer nakaplay og mahinungdanon nga role sa Christmas season sa mga Filipino.

Sa mga katuigan nga nilabay, si Chan gitawag nga “Father of Philippine Christmas music” tungod sa Iyang mga monster hit nga nakalahutay nga nahimo gihapon nga relevant sa karong panahona. Kini nga mga hit niya apil na ang “Christmas in Our Hearts,” “A Perfect Christmas,” “Beautiful Girl,” and “Please Be Careful With My Heart.”

Sukad sa release sa iyang debut album, “Deep in My Heart,” niadtong 1969, ang King sa Philippine Christmas Carols nakadaog na og daghan kaayo nga mga award, sama sa Best Christmas Recording Album of the Year ug Best Jazz Recording.