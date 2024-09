Angelica Yulo giawhag nga moapil sa Mrs. Philippines 2025

Human siya mahimo nga endorser, nakadawat na usab og lain nga offer ang inahan ni Carlos Yulo nga si Angelica.

Giimbitar si Angelica nga moapil sa Mrs. Philippines pageant nga ipahigayon sa Marso 2025.

Karong bag-o lang, nagpa presscon ang mga pageant organizers aron ipahibaw nga modawat na usab sila og mga applications para sa ilang pageant sa sunod tuig.

Apil sa maong presscon ang ilang pagpahibaw sa ilang rebranding ug bag-o nga logo.

Nahimo usab nga hot topic sa maong mediacon si Angelica, nga matud pa sa presidente sa Mrs. Philippines Organization nga si Erika Joy Santos nga pwede kaayo mamahimo nga usa ka beauty queen.

Matud pa ni Erika nga mibilib gyud siya sa “fashion sense” ni Angelica ug sa gibuhat niini nga pagpadaku sa iyang mga anak nga atleta.

“I wish to speak to Angelica. Maybe I can, you know, be somehow a relief to her. Kahit coffee lang,” sey ni Erika sa balita nga migawas sa usa ka media website.

“She’s very much welcome to join Mrs. Philippines 2025. Why not?”

‘Stop crying’

“I think na naging gymnast ‘yung mga anak niya because naghirap din siya for it. She surely sacrificed a lot of things para masuportahan lahat ng anak niya. And I believe in the goodness and kindness of motherhood,” dugang ni Erika.

Mihatag usab si Erika og tambag sa inahan ni Carlos, “So, my advice to Miss Angelica Yulo is to love yourself. Stop crying, always smile, and remember that time heals all wounds!”

Dugang pa ni Erika nga bisan og dili celebrity, mamahimo kayo nga moapil sa ilang beauty pageant basta usa lang kini ka inhalan.

“There is no restriction for Mrs. Philippines, age limit, or size requirement. We don’t do money-shaming. So everyone, as long as you’re a mother, a single mom, a married woman, or you’re widowed or separated, you are welcome to join Mrs. Philippines 2025.”

“The only exception I would name are single women with no children because we can categorize them in the Miss Pageant series.”

Ang makoronahan nga Mrs. Philippines 2025 makadawat og cash prize nga P150, 000 og mamahimo usab nga representante sa Pilipinas sa laing pageant sa gawas sa nasud. Pangulohan usab niini ang pipila ka mga outreach programs sa pageant organization.