Carlos Yulo niangkon sa sayop ug ‘karma’ nga nahiaguman niya

Si Carlos Yulo, ang double-gold medalist sa Paris Olympics, nipadayon nga magpakahilom kabahin sa panagbangi niya sa iyang pamilya apan karon niangkon siya nga nakabuhat siya og mga “sayop” nga maoy hinungdan nga nagantos siya sa karma.

Si Yulo ug ang iyang uyab nga si Chloe San Jose maoy mga guests ni Toni Gonzaga sa iyang vlog, nga gibroadcast sa iyang YouTube channel niadtong Septembre 22.

Sa maong interview ni Gonzaga, iyang ginote nga ang pamilya ni Yulo vocal kaayo sa ilang panagbangi. Kini gipakita nila sa ilang mga nakadaiyang posts sa social media apan ang gymnast nagpakahilom lang ug si San Jose mao lang ang nanalipod niya.

“Personal po kasi masyado eh. Hindi na rin po para malaman ng tao, ng buong sambayanan kung ano ‘yung nangyari. Basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na napatawad ko sila and inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako,” matud pa ni Carlos.

“Kinarma na ako, kasi mali nga naman na sagutin mo sila nang ganu’n. Siyempre, emosyonal ka na po eh. Gusto mo ipaglaban ‘yung sarili mo and relationship niyo,” niingon si Yulo nga wa nuon mohatag og lawom nga mga detalye sa iyang gisulti.

(It’s too personal. It shouldn’t be something that people and the whole country should know about. For me, I know to myself and in my heart that I forgave them. I admitted to myself that I was also wrong. I had my karma because it was wrong to talk back to them. Of course, I was emotional. I want to fight for myself and our relationship.)

Bisan pa niini, niingon si Yulo nga iyang gipili nga magpadayon nga masaligon siya sa Ginoo, ug iyang giangkon nga tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo mao kini ang nakagiya niya nga mabuhat niya ang mga milestones isip usa ka gymnast ug sa mga tawo nga tinuod gyod nga nahigugma kaniya.

“Alam ko kung ano ‘yung mali ko. Tinanggap ko ‘yun. Ipinagdasal ko ‘yun kay Lord. Humingi ako ng tawad. Magfofocus ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe, and nag-move on na kami,” matud pa niya.

“‘Yung blessing na binigay ni Lord, hindi mo maexplain sa sobrang laki. At the same time, binigyan niya ako ng mga taong totoong magmamahal at susuportahan ako,” niingon pa gyod siya.

(I know what I did wrong. I accepted it. I dedicated it to the Lord. I asked for forgiveness. I will focus on myself and my relationship with Chloe, and we will move on. The blessings that the Lord gave me, I couldn’t even describe because of how great they are. At the same time, he blessed me with people who truly love and support me.)

Wa hinuon moesplikar kung unsa ang sayop nga Iyang gipasabot ug unsang klase nga “karma” ang iyang giatubang karon. Apan, atong mahinumduman nga human sa makasaysayanon nga pagdaug niya sa Paris Olympic, nakasinati siya og public backlash human siya ug si San Jose nitubag batok sa inahan niya nga si Angelica.

Si Angelica pod nakahiagom og iyang bahin sa pagsaway tungod sa iyang kuwang nga pagsuporta ngadto ni Yulo sa panahon sa iyang campanya sa Olympics ug ang nadawat hinuon sa Olympian kay mga sakit nga mga pulong batok niya ug sa iyang uyab nga kauban niya sa Paris niadtong higayona.

Matud pa ni Yulo, ang iyang inahan maoy naghandle sa iyang financial affiars hangtud nga nahibaw-an niya ang Iyang undisclosed withdrawals kuno ug ang iyang mishandling sa iyang savings kuno.

Gipahibawo niya ang publiko kabahin niini pinaagi sa social media post diin kuyog niya si San Jose sa kilid niya niadtong higayona.

Gipangutana Dayon ni Gonzaga si San Jose kung nasakitan ba pod siya sa mga problema sa pamilya ni Yulo.

Nishare siya nga nasakitan pod siya kay nipahinumdum ni niya sa iyang problema sa iyang pamilya.

“Siyempre, nasasaktan po ako kasi it happened to me. I know how it feels like na your own blood is putting you down, hindi naniniwala sa’yo,” matud pa niya. “Yeah, family first. Pero your family should be the first one na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite?”

(Of course, I’m hurt because it happened to me as well. I know how it feels that your own blood is putting you down and not believing in you. Yeah, family first. But your family should be the first one supporting and protecting you. So why is it the opposite?)

Niingon si San Jose nga ang paghunahuna lang nga ang usa ka pamilya maoy moput down sa usa ka tawo “doesn’t make sense” para niya kay ang pamilya mao untay mohigugma sa usa ka tawo unconditionally.

“Sila ‘yung nauunang mag-down sa’yo. Sila ‘yung una na hindi naniwala sa’yo. Why is that? Parang sa’kin po, [it] doesn’t make sense, or hindi po nagtutugma ‘yung family first dapat. Family should be the first ones to love you and support you unconditionally,” matud pa sa uyab ni Yulo.

(They’re the first to put you down. They’re the first ones who didn’t believe in you. Why is that? For me, it doesn’t make sense. The thought of putting your family first doesn’t fit. Family should be the first ones to love you and support you unconditionally.)