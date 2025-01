Kim Chiu: ‘Glad that the #Sinulog2025 route is back to its roots!!!’

CEBU CITY, Philippines— Daghan ang nalipay sa pag balik sa Sinulog Festival sa iyahang karaan ug orihinal nga luna sa mismong tunga sa dakbayan sa Sugbo.

Karong tuiga gi balik ang Sinulog Grand Parade sa kadalanan sa dakbayan subay sa T.Padilla, General Maxilom Ave. ug Osmeña Boulevard hangtod kini ma abot sa Cebu City Sports Center kun asa magpakita sa ilahang nagkadaiyang presentasyon ang mga contingent alang sa Sinulog Grand Ritual Showdown.

Usa sa mga nalipay nga gi balik ang maong Sinulog parade route and lumad nga Cebuana ug Chinita Princess nga si Kim Chiu.

Atol sa maong selebrasyon nakita unsa kalipay si Kim sa iyahang pag apil sa Sinulog parade sakay sa usa ka float.

Gani, sa iyahang X post gi saysay niya ang iyahang mga “memories” sa Sinulog adtong high school student pa siya.

“Glad that the #Sinulog2025 route is back to its roots!!! Maka reminisce yung time na nilakad ko to with barkada from fuente to SM to abellana! Hala oi!!!! HS days!!! Hihi,” ingon ni Kim.

Dili lang kay si Kim ang nagpakita sa iyahang kapilay sa pag apil sa maong hudyaka, kun di si Derek Ramsay usab, nga bana sa usa ka ilado nga Cebuana nga celebrity og socialite nga si Ellen Adarna.

“Maraming salamat Cebu for all the love! I’ve celebrated with all of you many times, and every time i go, I’m so amazed with the reception you give. You guys are the best! Mahal ko kayong lahat!,” saysay ni Derek sa iyahang IG post.

Ug sa wala’y pag duha-duha, mi tubag ang iyahang proud Bisdak nga asawa nga si Ellen sa maong post ug ni comment, “Ay pag english english ug tagalog dinha pag sure nimo.”

Si Coco Martin ug ang laing cast sa “Batang Quiapo” mao sab ang usa sa mga floats nga gi ka gubtan sa mga taw.

Si Yassi Pressman wala sab nagpa pugong og ninaog gyud sa mismong float og nakig halubilo sa mga taw sa kadalanan.

Ang Sinulog Festival usa gyud sa mga gi-atangan sa mga taw nga festival matag tuig, gani ang uban celebrities permi nang mo ingon nga usa o di ba kaha labing paborito nila nga apilan ang ang maong festival tungod sa kasadya og sa mainiton nga pag dawat permi sa mga Sugboanon kanila.

Pit Señor sa mga artista kini!