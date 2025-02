Pernilla Sjoö: Nitubag na sa isyu nga 3rd party siya ni Andi ug Philmar

Nitubag na si Pernilla Sjoö, ang Swedish girl bestfriend ni Philmar Alipayo ug gitudlo nga third party sa panagbuwag kuno nga nahitabo sa surfer ug ni Andi Eigenmann.

Mahinumduman nga naistoryahan si Pernilla human niya gibandera sa social media ang matching “224” tattoos nila ni Philmar nga ang buot ipasabot nga “Today, Tomorrow, Forever.”

Nisunod pod dayon diha ang mga post ni Andi kabahin sa usa ka higala nga “inahas” o giluiban kuno siya niini.

Way gihisgotan nga pangan ang kanhi aktres apan very obvious nga si Pernilla ang iyang gipasabot tungod sa nahisgotan nga couple tattoo nila ni Philmar ug ni Pernilla.

Tungod niini, nireact na si Pernilla sa isyu, pinaagi sa iyang Instagram account niadtong Sabado, Pebrero 8.

Ug ang iyang giemphasize nga tawo lang siya ug nasakitan pod.

“I just don’t understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you’ve caused someone pain,” matud pa ni niya sa iyang IG post.

Niingon pa gyod siya nga, “I’m still human din naman. I still feel hurt, and when it’s too much, it cuts deep.”

Niapela pa siya sa publiko nga unta mahimong mas “kinder” sa usag-usa ug di mohukom nga di pa matino ang tibuok nga istorya.

“I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth — asking why they weren’t good enough,” mao ni ang caption niya sa iyang post.

Matud pa niya, “You may think you understand, but you don’t.”

As of this writing, naka-private na ang IG account ni Pernilla ug di na makita ang iyang posts.

Mahinumduman nato nga nagsunod ang mga gipabuto ni Andi kabahin sa estado sa relasyon niya ni Philmar. Kini human namatikdan sa mga netizen nga gi-unfollow nila ang usag-usa sa IG.

Base sa mga post sa celebrity mom, ang gikalagutan kuno niy kay katong pagpacouple tattoo sa surfer ug sa bestfriend niya nga babaye nga wa gyod gikunsulta si Andi.

Bisan pa niini, giklaro ni Andi nga wa mocheat niya si Philmar, kung di ang maong langyaw nga babaye mao ang niluib niya.

Gisuwayan pod diay kuno sa kanhi aktres nga ni-reach out sa higala ni Philmar para maklaro gyod kung unsay pasabot sa ilang gibuhat, apan gipili sa langyaw nga gibaliwala ang iyang pagreachout ug wa siya panumbalinga.

Si Andi ug Philmar kay na-engage niadtong 2020 ug gikasal na unta sa niaging tuig, apan kalit lang namatay ang inahan ni Andi nga usa ka celebrity mom, nga si Jaclyn Jose. Mao nga wa mapadayon ang ilang kasal.