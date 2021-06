Julia todo kapit kay Gerald habang tinuturukan

Hindi binanggit kung saang lugar nagpabakuna ang magkasintahang Gerald Anderson at Julia Barretto noong Hunyo 18 pero base sa Instagram post ng Juralds.officialfanpage ay Pfizer ang itinurok sa dalawa.

Nakunan ng video na unang tinurukan si Gerald at nang si Julia naman ang tinurukan ay hawak ng aktres ang kaliwang kamay ng aktor dahil natatakot siya.

Ang caption @juralds.officialfanpage sa mga larawan at video, “1st dose! #Vaccinated Good Job BabyLove.

#Bettertogether #geraldanderson #juliabarretto #betweenmaybes

“Magkahawak na. Kelangan mag tinginan pa tlaga?? Hay nko. haha..#geraldanderson #juliabarretto #betweenmaybes

“Hawak kamay. Tinginan.haplos, #SanaAll #geraldanderson #juliabarretto #betweenmaybes.”

“Baby Julia pahiram din si Gerald ah para may hahawakan din ako. Haha! Pde ba? @juliabarretto may pila mga cyst ah!” #geraldanderson #juliabarretto #betweenmaybes

View this post on Instagram A post shared by JURALDS OFFICIAL ACCOUNT 💍🤍 (@juralds.officialfanpage)

Sa sobrang higpit ng hawak ni Julia sa kamay ni Gerald ay nag-react si @calandraarsenio, “Turok pa lang yan ha, pag nanganak si Juls bali yang kamay mo sa labor room.”

Naaliw kaming basahin ang mga komento ng fans nina Gerald at Julia.

Mula kay @calandraarsenio, “More than the kilig over seeing JuRald holding each other’s hand, ‘yung ma-witness ‘yung support ng friends ni Ge and makita ‘yung pag-aalala nila for Julia that they even ask Ge to hold her hand nu’ng nakita nila na kinakabahan si Juls..”

“Sa iba ‘yan lalo’t mga lalaki (beta men) sasabihin nila nag-iinarte lang, but it seems like nararamdaman nila ‘yung takot ni Juls even tho ayaw nya ipakita. I see genuine “familial” care.”

Say naman ni @rea__jurald, “Kailangan dn bng ma inggit ka admin?hahah?”

Ayon naman kay @riz_cajis, “may pa holding hands na may pa eye contact pa

Rizza Cajis is on Instagram • 9 posts on their profile

109 Followers, 258 Following, 9 Posts – See Instagram photos and videos from Rizza Cajis (@riz_cajis)

? Hay jusmio kayong dalawa hindi mawala kilig ko sa inyo.”