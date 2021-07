Gerald super close na sa pamilya ni Julia; laging nagba-bonding tuwing weekend

MUKHANG hindi in-upload ni Gerald Anderson sa kanyang YouTube channel ang lahat ng naging kaganapan sa family bonding nila ng pamilya ng girlfriend niyang si Julia Barretto.

Nakasama nila rito ang mga kapatid ng aktres na sina Erich at Leon with their mom, Marjorie Barretto.

Nasulat namin dito sa BANDERA noong natapos ang unang lock-in taping ni Julia para sa teleserye niya sa TV5 na nagpa-boodle fight dinner si Gerald na ginanap sa yate kasama ang ilan nitong kaibigan.

Sinundan pa ito ng parang blowout ng aktor sa kapatid ni Julia na si Leon na nagtapos ng kanyang senior high kasama ang buong pamilya tulad nina Dani at Claudia kung saan nakasana rin ang kapatid ni Gerald na si Ken Anderson.

Kitang-kitang super close na talaga si Gerald sa buong pamilya ni Julia base sa nasabing vlog.

At sa kaka-upload na bagong video ni Gerald nitong Hulyo 11 na may titulong “Boating on a Weekend” ay kasama ulit ng aktor ang pamilya ni Julia minus Dani at Claudia.

Sabi nga ng aktor, “Not so good weather, but okay na rin kasi mahangin.”

Sabay pinansin ng binata ang pagre-retouch ni Marjorie at pag-aayos nito ng kilay, “Mukhang chill na chill ka diyan, ah?” biro nito sa ina ng katipan.

Natawa naman si Marjorie habang patuloy sa paglalagay ng kolorete sa kanyang mukha.

Nakita naming naroon ang kaibigan at kapwa “PBB” housemate ng aktor na si Fred Payawan at si Gab Lagman na kasama sa seryeng “Init sa Magdamag” bilang love interest ni Alexa Ilacad na pinagbibidahan din ni Gerald bilang si Doc Tupe.

Laging inaalalayan ni ‘Ge ang bunsong kapatid ni Julia na si Erich at nagkakalokohan pa nga sila bukod pa sa sinasamahan niya itong lumangoy.

Nagpa-picture pa ang mag-iinang Julia, Erich at Marj sa barakudang isdang nahuli ng kapatid ni Gerald.

Sa madaling salita tuwing weekend ay bonding time ni Gerald at ng family ni Julia with some friends.