Xian Lim ‘pinagsabihan’ ng netizens matapos magmotor sa kasagsagan ng bagyo at baha

DALAWANG beses nag-post si Xian Lim ng photo sa kanyang Instagram page kung saan talagang sinagasa niya ang baha sa kasagsagan ng bagyo.

“Life is not about waiting for the storm to pass, it’s all about dancing (or in my case) RIDING in the rain. I’ll try to post a vlog in my channel later tonight, i’ll keep you guys updated!”

“Ride safe mga ka-bikers!” Yan ang caption ng dyowa ni Kim Chiu sa kanyang post.

Ang daming nag-react sa post na ‘yun ni Xian. May mga nagbanggit pa nga ng name ng “It’s Showtime” host.

“The benefit of riding a big bike @xianlimm. Keeps you safe.”

“Nag alala tuloy si Kimmy sayo Xi next time tingin muna weather forecast, anyways mababait naman mga ksama mong bikers, ingat ingat lagi.”

“Ikaw talagang bata ka…..tini text ka na ng crush mo sa NDRRMC ng walang humpay…larga ka pa nang larga!”

“Bawal magkasakit Xian Lim! Ingat lagi kayo dalawa ni Kimmy! u both!”

“Ok na yan Xian…tama na. Madulas ang kalsada. Pag-umaraw na lang saka ulit mag-bike at sana kasama si Kim.”

“Kaya next time Xi, u listen to ur crush from NDRRMC bago mag motor day! Just be careful & stay safe!”

“Bravo Xian, have more vivid experiences to share having actually gone through the depths of the flooded avenue. Take care, be home safely always with Ducati big motorbike.”