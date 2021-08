James hindi excited makita si Nadine na may kasamang ibang lalaki: But I want her to be happy

Nag-viral kamakailan ang larawan at video ni Nadine Lustre na may kasamang foreigner habang nasa Siargao Island at ayon sa mga nabasa naming komento ay bagong boylet ito ng singer/actress.

Ang foreigner ay nakilala bilang si Christophe Bariou, isang French surfer na nagtuturo sa nasabing isla.

Anyway, may mga bumati kay Nadine na finally may kapalit na sa puso niya si James Reid pero marami rin ang nagsabing mas bagay ang dalaga sa dati nitong boyfriend.

Sa panayam ni James kay Boy Abunda kamakailan para sa “The Boy Abunda Talk Channel” ay kinumusta sila ni Nadine.

“She’s doing well, she has actually another single coming out very soon. I know the fans gonna love this one. It’s a great song that she’s really.. I don’t want go into it too much (detail),” nakangiting sagot ng binata.

Klinaro rin nitong wala siyang kinalaman sa bagong kanta ng ex-girlfriend na ibig sabihin ay hindi siya ang sumulat at nag-produce.

Ang sunod na tanong ni Kuya Boy mula sa fans ng JaDine, ‘your relationship with Nadine prove that ex-lovers can be best of friends, how deep is your relationship with her and where is that relationship now?’

“We’re still very good friends. We still work together. She’s always going to be very special to me. Right now, she’s doing her own thing and I’m doing my own thing and yeah, we’re focused on our own careers. We’re trying to help her with music side of things. And it’s been great to see her actually be able to take control of her creative directions, in a lot of her music, lot of our projects.

“How are we’re going? We’re okay,” pahayag ng ex-boyfriend ni Nadine.

Nang tanungin kung gaano kadalas magkita ang ex-couple, sagot ng binata “ah, very frequently, at least once a week.”

Dahil magka-trabaho pa rin ang dalawa sa Careless music label ng binata at nagkakatulungan sila sa isa’t isa.

Tanong ulit ng netizen kung may pag-asa pa bang magkabalikan sina James at Nadine? At kung great love o true love ng binata ang dalaga.

Pero hindi ito diretsong sinagot ng singer/actor at nagsabing kung puwede sanang manatiling pribado ang kanilang buhay tulad noong sila pa.

Hiningan ng reaksyon si James tungkol sa viral photo at video ni Nadine kasama ang French surfer na umano’y bagong boyfriend ng dalaga.

“I don’t think anyone in that situation is really excited to see the ex with someone else,” sambit ng binata.

Dagdag pa, “I want her to be happy.”

Hirit pa ng King of Talk ay kung okay lang ba mag-entertain si Nadine ng manliligaw, “I’m not her husband neither her father so she can do whatever makes her the happiest.”

Samantala, kahit na nasa Enhanced Community Quarantine (ECQ) ang Metro Manila ay bukas ang restaurants ni James na Almusal Café sa The Pop Up UP Katipunan at Alamat Filipino Pub and Deli sa Poblacion,Makati City para sa mga gustong magpa-deliver at take out.