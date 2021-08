Kim may pa-tribute para sa b-day ni Sissy Kamy: Swerte kami na ikaw ang sandalan namin!

WAGAS at abot-langit ang pasasalamat ng Kapamilya actress at TV host na si Kim Chiu sa kanyang kapatid na si Lakam na nagdiriwang ng kanyang birthday.

Idinaan ng dalaga sa kanyang Instagram account ang birthday message niya sa nakatatandang kapatid kasabay ng pagpapahayag ng pagtanaw ng napakalaking utang na loob dito.

Ipinost ng aktres ang throwback photo nila ng kapatid at nilagyan jg caption na, “You are a gift to the family. We are fortunate to have you in our life, hindi lang basta ate. Lahat lahat na.

“I don’t know what to do without you, sissy kamy!!!! Love you always and forever, my critic, supporter, gagawin ang lahat for the family. You are a strong woman.

“Kaya swerte kami na ikaw ang sandalan namin. Thank you achi!!! Love you so much,” ang mensahe pa ng girlfriend ni Xian Lim para sa kanyang sisteraka.

Ikinuwento rin ni Kim ang ilan sa mga favorite bonding moments nila ng kapatid sa pamamagitan ng kanilang mga litrato together.

Kabilang nga rito ang isa sa mga favorite ni Kim na kuha noong sumali siya sa “Pinoy Big Brother: Teen Edition 1,” kung saan siya ang nanalong big winner.

“That time na walang naniniwala sa ‘kin but it’s you na nag-push talaga and pinag-pray natin together na kakayanin ko ang ‘PBB’ and si Lord na ang bahala sa lahat.

“Thank you sissy kamy simula noon you always have my back! No questions ask! GO lang tayo ng GO. Lagi mo sinasabi! KAYA MO YAN!!!!! thank you for never getting tired of saying that and having my back,” pahayag pa ni Kim.

Si Lakam ang panganay sa limang magkakapatid at pareho sila ni Kim na lumaki sa Cebu.